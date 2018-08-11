「體驗」1377℃ NASA帕克號無人太空船今赴太陽

帕克號無人太空船接近太陽表面時的示意圖。（圖/美國航太總署）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，探索太陽、溫度是人類最大的罩門之一，但為了探索宇宙更多奧秘，美國航太總署（NASA）耗資16億美元（約486.4億台幣）、打造出能耐住超高溫和輻射的無人太空船「派克太陽探測號」（Parker Solar Probe），將在美東時間週六（8/11）、台北時間今日下午3點，於佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）基地發射升空，展開人類史上最近距離觀測太陽的任務，讓我們一同「體驗」其表面那致命的1,377℃高溫。

事實上，早在1958年起，探索太陽的計畫，就一直是航太總署最老的案件之一。負責此計畫的工程師孔東（Betsy Congdon）表示，之所以拖了這麼多年，最主要難以突破的點就是，如何在鄰近太陽時，能讓太空船與機器抵擋極高溫和輻射的侵害。

即將於明天發射升空的無人太空船「派克太陽探測號」。（圖/美國航太總署）

派克號將有11公分厚、直徑243.8公分長的碳防護罩保護，並會搭載6種不同類型的儀器，在接近日冕和太陽大氣之際開啟，對於這顆恆星週邊的太陽風、磁力和電力等各種不同的現象進行觀測與紀錄。

未來一旦進入太陽的軌道，派克號將以約時速80.4萬公里的高速開始繞行，預計共會繞行24回。探索太陽的任務預計將耗時7年的時間，距離這枚恆星最近的距離則將只有627.6萬公里，直到2024年為止。航太總署表示，帕克號外層使用碳復合原料包覆，保護它不受太陽表面高溫、輻射與太空終極端氣候威脅。

(中時電子報)

文章來源：NASA is sending a spaceship closer to the sun than anyone has ever gone before where it will endure 2,510F heat

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