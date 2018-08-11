宣戰！民間迷信鬼月住院丟小命 醫生提數據狠打臉

農曆7月住院不吉利？研究揭真相 (圖／達至影像shutterstock)

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中時電子報
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農曆7月最好別住院？其實不用那麼擔心。

許多民眾忌諱在農曆7月探病、看病、開刀、住院，以免「鬼月」諸事不順、損害健康，平日人潮洶湧、一床難求的醫院因此冷清不少。

台北慈濟醫院家庭醫學科主治醫師沈明昌蒐集了2015年住在安寧病房的368個病人，區分為在農曆7月住院者40人，非農曆7月住院者328人，分析在不同性別與年齡其死亡率有無差異，結果發現，在不同性別，44歲以下及55歲以上的族群，農曆7月死亡率較高，但沒有顯著差異（代表沒有足夠的證據證明農曆7月住安寧病房的死亡率比其他月份高）；45～54歲族群農曆7月的死亡率較低，具有顯著差異。

「農曆7月安寧病房的死亡率雖然較高，但不具顯著差異，病人和家屬不需特別擔心，」沈明昌在研究中說明。這篇研究發表在2018年安寧緩和醫學會學術研討會。

彰化基督教醫院社區健康中心護理師梅慧敏曾遇過一位直腸癌、肝轉移的病人，疼痛加劇、身體虛弱，醫師評估適合住進安寧病房，接受安寧療護，而且病人知道病情，也願意轉至安寧病房。病人也很想洗澡，安寧病房的洗澡機可以幫他圓滿這小小心願。無奈家中長輩一方面誤以為安寧病房是等死的地方，一方面遇到農曆7月，擔心住安寧病房不吉利，會被沖到，不願讓病人轉病房。

梅慧敏說，民間習俗常是約定俗成，沒有對錯，不在意的人可能沒事，但如果挑戰禁忌，而病情又不巧惡化，親友就會說是因為不尊重習俗，衝撞了鬼神，讓違反習俗的人背負很大壓力。「醫護人員尊重病人和家屬信仰的習俗，不過如果病人本人不介意，願意接受某些治療，或者末期病人自己想住安寧病房，還是建議家屬尊重他們的意願。畢竟讓病人覺得舒適、需求得到滿足，是重要的事。」

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

文章來源：原文連結

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