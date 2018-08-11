高雄》100輛「嗆聲公車」為韓國瑜上路！年底高雄選戰強強滾

2018年08月11日 11:59 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨在高雄市執政近20年，儼然為綠營鐵板一塊。但今年在國民黨高雄市長韓國瑜的參選下，卻攪亂高雄選情一池春水。雖然韓國瑜因資金不足陷入苦戰中，不過，韓國瑜跛行千里，讓國民黨北市議員參選人羅智強二話不說鼎力相助，8月募資的公車廣告將於今日南下高雄，義助韓國瑜！

年底高雄市長選戰，民進黨高雄市長參選人陳其邁占盡優勢，但韓國瑜卻仍在資源不足下，殺出一條血路來。而韓國瑜的拚勁，讓羅智強義不容辭鼎力相助，之前募到100輛「嗆聲公車」今日將南下高雄為韓國瑜助選。

羅智強於臉書粉絲團表示，「待會要下高雄，和韓國瑜一起宣布100輛阿強公車，高雄上路」！羅智強更發起一項活動，要網友投票年底高雄市選戰，韓國瑜有贏的機率嗎？

網友紛紛熱情表示，「高雄人已經給民進黨很多機會了，是民進黨自己不爭氣，所以讓高雄的經濟沒辦法提升，換人做做看如果4年沒有改善，在選回民進黨。給韓國瑜一個機會，他會做的很好的。加油」、「換韓國瑜先生做是正確的，他的理念思維很有道德勇氣 希望我們大家都能共同攜手努力打造一個和諧社會及經濟提升的動力。加油！共勉之」、「就一句話：票投陳其邁，全家是笨蛋」、「大家團結支持，韓國瑜，讓他高票當選，加油」！

(中時電子報)