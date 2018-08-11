屯區里鄰長及民政人員表揚林佳龍感謝無私奉獻

2018年08月11日 12:11 中時 陳世宗

台中市政府民政局11日舉行107年度里鄰長及民政人員第三場次表揚活動，共有西屯、南屯、大里、太平、霧峰區共331位里鄰長及民政人員接受表揚。市長林佳龍到場逐一頒獎，向得獎者表達祝賀，感謝大家辛勞付出為民服務。

林佳龍表示，里長做為市府與民眾之間的溝通橋樑，協助解決民眾各種疑難雜症，就像超商24小時不打烊，不管是守望相助巡守社區安全、關懷弱勢與長者，都能見到他們辛勤為民服務的身影。

「市民是頭家！」林市長表示，市府為民服務，將權、錢下放區長，提高市政推動效率，讓整個台中動起來。目前不論是路平、燈亮、水溝通，皆逐一到位。林市長也期許里鄰長服務之餘，也要注意身體健康，一起為市民福利持續努力。

林佳龍更推崇現場得獎的12位特優里長、4位績優民政人員、243位績優鄰長及72位資深鄰長都是一時之選，服務鄰里著有具體優良事蹟，皆是從事民政業務的楷模，期許大家與市府並肩齊心，讓大台中變得更好、更茁壯。

民政局表示，此次服務年資最久的是南屯區大業里賴樹杉里長，自92年起連任里長至今，擔任環保志工隊及長年守望相助隊隊長，關心里內環境與居住安全不遺餘力，深獲里民信賴與肯定。

最為資深的則是服務長達40年的西屯區大鵬里黃宜珊鄰長，民國66年就投入里政推展工作，熱心服務堪稱鄰里楷模。年資30年以上的也有4位鄰長，分別是西屯區西平里梅黃秀梅鄰長、大河里邱作泮鄰長、南屯區黎明里邱金鄰長、太平區豐原里鍾新財，為民服務無私精神令人感佩。

民政局指出，此次表揚活動依「台中市里鄰長及民政人員表揚作業要點」辦理，凡擔任里長職務連續4年以上、鄰長職務2年以上或連續服務滿20年以上、民政人員服務年資累計5年以上，符合該要點表揚標準者，將由區公所報請市府辦理表揚。

(中時 )