秋季化妝品嘉年華 比漾廣場獨家滿3000送300

2018年08月11日 12:11 中時 郭家崴

benefit蒲公英蜜粉盒，粉紅少女感，蜜粉兼腮紅，每盒1200元。（比漾廣場提供）

MAKE UP FOR EVER柔霧空氣粉餅，霧感新時尚，15日限量15組，1700元。（比漾廣場提供）

進入秋季，彩妝新品盡出，比漾廣場9日至9月2日舉辦「秋季化妝品嘉年華」，今年為期25天，首度在秋季推出百貨獨家滿千送百促銷，首7日加碼1F化妝品/香氛、3F內睡衣當日單櫃消費滿3000送300贈品券，可累贈； 同時全館指定樓層首7日同步加碼，指定品牌女裝/配件/家用/小家電/男裝等業種，累計消費滿5000送300贈品券。

這次，比漾廣場自營的美妝櫃beautybar首度參加，引進LANEIGE、benefit、MAKE UP FOR EVER，櫃上也同步推出特別企畫，提供多樣體驗，26日前每周三持比漾聯名卡刷卡消費滿3000回饋300，並提供1次全妝服務，價值2500元；每周五、六消費滿1500元，提供當周夢幻軟性飲品，每日限量20杯；每日靠櫃出示比漾聯名卡，送杯緣子並享有1杯檸檬氣泡水，每日限量50杯。

由於5F將改裝，現正舉辦改裝出清，男裝、寢具3折起、鍋具5折起，15日前推出「改裝出清滿額贈」，於2F女裝/配件、3F女裝/配件/施舒雅、5F家用/小家電/男裝/兒童等區域指定品牌，當日累滿5000送300贈品券，可累贈，限量500份。

此外，活動期間持比漾廣場會員卡消費滿指定金額天天有來店禮，12日前單筆滿1288送benifit化妝包兌換券，限量300份；13至17日單筆滿1288送「比漾咖啡．選物」冰咖啡或醋飲兌換券，限量500份；20至24日 單筆滿888送超市民生好物兌換券，限量500份；27至31日單筆滿888送山崎麵包兌換券，限量500份。

活動期間聯名卡友每逢周末再加碼，銀行滿額還有禮。18、19日和25、26日與9月1、2日，持台新銀行比漾聯名卡，全館當日單筆刷卡滿3000元，可兌換100元贈品券，每日限量150張。

(中時 )