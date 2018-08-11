台北》丁守中：從沒拒絕黨中央的pk小組

2018年08月11日 13:22 中時 季節

國民黨籍台北市長參選人丁守中11日上午參加台北市後備憲兵荷松協會的登山健行活動時，被問到是否有拒絕黨中央協助成立pk小組打議題戰的提案，他回稱從來都沒有拒絕，有人要幫忙感謝都來不及。

記者指出，台北市議員鍾小平聲稱國民黨主席吳敦義要幫丁守中成立pk小組，卻被丁守中拒絕，丁守中說從來沒有拒絕，非常歡迎，而且已分工的非常好，議會針對議題pk，吳敦義主席12日晚上也會幫忙組織立委在黨團方面對中央政策成立pk小組，就像他去請市黨部主委黃呂錦茹當執行總幹事一樣，都是配合黨中央的政策，有的人可能是誤解、不了解，他也不怕人唱衰，反正就是堅定的持之以赴。國民黨如今並沒有三個太陽，只有一個國民黨，丁守中就是國民黨的代表，要全力以赴贏得勝選。

記者追問pk小組何時成立，丁守中說吳主席和議會吳碧珠議長都在針對各方面成立pk小組，幫他採取攻勢，他身為候選人，各方面力量要幫他感謝都來不及，怎會拒絕？

此外有記者對丁守中提到，他10日與連勝文見面，雙方都寫下「渡盡劫波兄弟在」，但此句的下一句是「相逢一笑泯恩仇」。對此丁守中回應，本來他們就是好弟兄，這樣寫只是讓外界知道他們根本就沒有恩仇，上次市長選舉，黨內初選完，他就幫著連勝文輔選，大家團結一致。

記者追問10日是誰邀誰，丁守中說就他去拜訪連勝文，連勝文找了很多朋友談青創議題，台北市政府可以扮演怎樣的平台幫年輕人創業。

至於10日是否有跟連勝文聊到何時請他幫自己站台？丁守中說現在還沒有大型的造勢，現在都是勤跑基層、各社區的活動，等到有大型造勢時，連勝文一定會來幫忙站台，他承諾過的。

還有記者問到後援會成立大會，民進黨有里長跑票，國民黨呢？丁守中說還好，黃呂主委也很熱誠陪著他跑里長，了解到各里需要的建設，他會全力以赴。

還有記者問丁守中對於姚文智說選輸要退出政壇的看法，丁守中說他沒有意見。

(中時 )