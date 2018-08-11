新光三越信義新天地家用品改裝出清 千元有找

2018年08月11日 12:48 中時 郭家崴

20至24日虎牌TIGER不銹鋼保溫食物罐 MCJ-A050 原價2400元、特價790元，限量100個。（新光三越台北信義新天地提供）

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新光三越台北信義新天地A8 6F、7F將改裝，9日起至29日首度舉辦10年來難得一見的家庭用品改裝出清，匯集上百個品牌、上萬件商品祭出破盤價，指定單鍋690元起、環境家電半價出清、大家電最高現省5萬元、指定涼被枕頭千元有找、香氛禮盒500元起，16日前搭配這夏卡利HIGH與skm pay消費，回饋省更多。

期間有「周周一物-超激推限量手刀搶購」特別商品企畫，首周13至17日因應酷夏肆虐拼降溫，首推赫耀美國Lasko AirBlack泰唔士靜音風扇，原價6990元、特價2999元；第2周20至24日針對食安議題強推虎牌TIGER不銹鋼保溫食物罐 MCJ-A050 原價2400元、特價790元，限量100個；最後一周27至29日則是IMAGER-37易眠枕點狀天絲系列EM型原價9200元、特價2200元，限量30組。

此外，針對貴賓卡卡友獨家推出超省燒點優惠，扣會員點數即可享指定夯品燒點優惠價，如扣會員點數20點+1800元可購買原價3600元的嘉儀KEF 14吋遙控節能立扇401DR，限量30組，相當於半價。

(中時 )