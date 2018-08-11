SOGO台北店秋季化妝品節 5大品牌搶先獨賣

2018年08月11日 12:49 中時 郭家崴

SOGO忠孝館獨賣CLARINS 4-in-1眼脣轉轉筆（夏日限量版）1000元，限量200支，以現場為準。（SOGO提供）

SOGO忠孝館20日全台首賣，shu uemura零刷痕完美定妝組，價值3753元、優惠價3400元，限量30組。（SOGO提供）

SOGO復興館Diptyque感官之水髮香噴霧，30ml、1880元。（SOGO提供）

SOGO敦化館獨家，la prairie魚子俏顏組，優惠價1萬9100元，獨家加贈緊緻拉提療程30min，限量20組。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店9日起至31日舉辦秋季化妝品節，ESTEE LAUDER、shu uemura、CLARINS、POLA、BIOTHERM 5大品牌搶先獨家首賣，還有全台獨賣的CLARINS 4-in-1眼脣轉轉筆、全台獨家的Dior BACKSTAGE免費底妝服務，期間消費滿額禮有抵用券、HAPPY GO點數、Haagen-Dazs兌換券。

忠孝館、復興館22日同步推出SOGO首賣的ESTEE LAUDER粉持久美人魚氣墊粉餅SPF50/PA++++；忠孝館獨賣CLARINS 4-in-1眼唇轉轉筆（夏日限量版）；Dior BACKSTAGE推出全台獨家迪奧時尚後台免費底妝服務（需預約）。

忠孝館10日起至12日PRADA生活風格概念店登場，提供客製化瓶身服務；11日前周末單筆消費滿千元，至化妝品指定專櫃可兌換當日來店禮；17至19日可抽脣膏。

復興館x YSL獨家脣膏刻字活動，凡購買指定脣彩包括情挑系列、奢華緞面脣膏、奢華緞面漆光脣釉，可享有刻字服務。此外3館各有滿額贈；全館快樂購卡消費來店禮則精選聯名款，忠孝館累積消費滿1000元可兌換Champion馬克杯，限量2000只；復興館單筆消費滿1000元可兌換達洋貓35th限定版提袋，限量3000份。

(中時 )