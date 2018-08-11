天熱更要吃！腫瘤科醫師逛市場必買這食材

在夏季三伏天吃薑，可以排除冬天寒氣，幫助改善血壓、血脂、骨痛等冬天小毛病。(達志影像/shutter)

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中時電子報
/綜合報導

俗諺說，冬吃蘿蔔夏吃薑，不用找醫生開藥方。天氣炎熱吃辛辣的薑，有沒有搞錯？中醫腫瘤科醫師說，這樣的飲食符合養生原理，嫩薑更是他家必吃的一道菜。其他中醫師也指出，在夏季三伏天吃薑，可以排除冬天寒氣，幫助改善血壓、血脂、骨痛等冬天小毛病。

杭州日報報導，浙江省腫瘤醫院中醫腫瘤科張愛琴透露，無論冬天還是夏天，自己經常吃一樣蔬菜，逛菜市場時有一樣東西必買，就是「嫩薑」。張愛琴指出，嫩薑具有溫胃、散寒、增進食慾等功能，在夏季7、8月盛產的兩個月裡，每天做菜都搭配嫩薑，全家必吃。

不過，吃薑養生也有宜忌得注意，像是體質陰虛、內熱較重、患有肝炎的病人就不太適合吃薑。中醫師陳允斌指出，如果是日常保健吃薑，一定要在早飯時吃。早晨7-9點人體氣血正流注陽明胃經，此時吃薑可生發胃氣，促進消化。另一方面，薑性辛溫能加快血液流動，也有提神的功效。

吃薑養生的關鍵，在於吃的方法要「堅持」。南昌大學第二附屬醫院中醫科主任胡偉勇說，每天不用多吃，像是醃漬的薑片吃個兩三片。薑含有薑辣素，具有抑菌、抗氧化、抑制過多胃酸、減少幽門胃黏膜損傷等作用，平常吃一兩片薑，可以疏肝理氣散寒。在夏季三伏天吃薑，能排除冬天寒氣，幫助改善血壓、血脂、骨痛等冬天小毛病。

(中時電子報)

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