首部軌道式X光貨櫃檢查儀啟用 賴揆：集體作戰打毒

行政院長賴清德11日南下高雄主持國內首部軌道式X光貨櫃檢查儀啟用典禮。(劉宥廷攝)

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財政部關務署為落實政府「新世代反毒策略」，規劃採購4部高穿透力之新型軌道式X光貨櫃檢查儀器，強力掃蕩毒品、查緝槍械及私菸等違禁物品。(劉宥廷攝)

行政院長賴清德11日南下高雄主持國內首部軌道式X光貨櫃檢查儀啟用典禮，賴表示，檢、警、調、憲、海關、海巡等單位結合一起，海巡是拒毒於海上，海關需截毒於關口，其他單位擊毒於境內，都要揚棄單兵作戰觀念，大家互相合作，集體作戰的執行區域聯防，才能達到打擊毒品犯罪的目標。

財政部關務署為落實政府「新世代反毒策略」，規劃採購4部高穿透力之新型軌道式X光貨櫃檢查儀器，強力掃蕩毒品、查緝槍械及私菸等違禁物品。賴清德一早見證國內第一部軌道式X光貨櫃檢查儀啟用，他表示，4年內要在高雄、台中、基隆3地布建4部檢查儀，希望國內添增這些反毒的神兵利器，能有利於掃毒工作。

「反毒是國安議題！」賴清德指出，毒品氾濫，影響得不只是個人，還有家庭及國家的生存發展，因此蔡總統提出毒品是國安議題論調，要求行政院及部會確實反毒，反毒工作分為修法、行動方案及編列預算執行3大步驟，已修改《毒品防制條例》，對毒品犯罪者給予重刑，也修改《組織犯罪條例》，有利於檢警調向上溯源，更有力量打擊毒犯。

另行動方案就是緝毒各單位都要揚棄單兵作戰觀念，團結一起打擊；賴說，反毒不應只抓吸毒者，有一些漂亮的帳面數字，就交差了事，而應向上溯源，把製毒、運毒、販毒等繩之於法，反毒的網絡要深入社區及學校，把所有吸毒者及藥頭統統趕出社區，讓民眾可以安居樂業。

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(中時 )

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