川普再開砲：球員賺飽飽沒資格抗議

邁阿密海豚隊球員在去年例行賽陳抗。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

美國總統川普(Donald J. Trump)是個生意人出身，他始終搞不懂那些球員為何有錢不賺而要持續跟他作對。川普10日再度開火攻擊NFL球員：「球迷付你們那麼多錢去看比賽，你們有資格抗議嗎？」

原因是有球員等不及例行賽開打，在熱身賽就重啟陳抗了。海豚隊黑人外接員史帝爾斯(Kenny Stills)和威爾森(Albert Wilson)於首戰的國歌演奏時單膝跪地，成為2018球季第一波陳抗的球員。

川普推文嗆聲：「那些NFL球員又來了，竟在國歌演奏時單膝跪地，還有好幾個人也這麼做，而且他們連自己在抗議什麼都說不清楚。」他還表示這些人很幸運能靠著興趣(打球)賺到這麼多錢，球迷付的錢大部分都進了球員口袋，「再吵就禁賽讓你們沒錢拿！」

川普這段話很快招致批評，媒體嘲笑他不知道聯盟分配現況，其實球員總薪資只佔聯盟營收的48.5%，也就是超過一半的錢是進了老闆口袋而不是球員。

獵鷹隊球員傑金斯(Malcolm Jenkins)發言反擊，他表示美國黑人只佔總人口14%，然後監獄裡超過60%是有色人種(幾乎都黑人)，這不是歧視嗎？他們在NFL的成功(70%黑人)並不代表社會上沒有歧視黑人。

黑人只佔美國人口的少數，犯罪率卻是所有種族之冠，他們被警察攔下臨檢的頻率是白人的6倍，也就是說同樣做壞事，黑人被關或被殺的機率遠高於白人。不過傑金斯的論點也引來很大反彈，網友紛紛質疑：「所以黑人喜歡犯法是法官和警察的錯囉？」

(中時電子報)

影》這樣也接得到？ 馬里斯尼克… MLB》田中將大落難記 慘挨3轟黯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。