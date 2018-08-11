川普再開砲：球員賺飽飽沒資格抗議

2018年08月11日 12:30 中時電子報 盧品青

美國總統川普(Donald J. Trump)是個生意人出身，他始終搞不懂那些球員為何有錢不賺而要持續跟他作對。川普10日再度開火攻擊NFL球員：「球迷付你們那麼多錢去看比賽，你們有資格抗議嗎？」

原因是有球員等不及例行賽開打，在熱身賽就重啟陳抗了。海豚隊黑人外接員史帝爾斯(Kenny Stills)和威爾森(Albert Wilson)於首戰的國歌演奏時單膝跪地，成為2018球季第一波陳抗的球員。

川普推文嗆聲：「那些NFL球員又來了，竟在國歌演奏時單膝跪地，還有好幾個人也這麼做，而且他們連自己在抗議什麼都說不清楚。」他還表示這些人很幸運能靠著興趣(打球)賺到這麼多錢，球迷付的錢大部分都進了球員口袋，「再吵就禁賽讓你們沒錢拿！」

川普這段話很快招致批評，媒體嘲笑他不知道聯盟分配現況，其實球員總薪資只佔聯盟營收的48.5%，也就是超過一半的錢是進了老闆口袋而不是球員。

獵鷹隊球員傑金斯(Malcolm Jenkins)發言反擊，他表示美國黑人只佔總人口14%，然後監獄裡超過60%是有色人種(幾乎都黑人)，這不是歧視嗎？他們在NFL的成功(70%黑人)並不代表社會上沒有歧視黑人。

黑人只佔美國人口的少數，犯罪率卻是所有種族之冠，他們被警察攔下臨檢的頻率是白人的6倍，也就是說同樣做壞事，黑人被關或被殺的機率遠高於白人。不過傑金斯的論點也引來很大反彈，網友紛紛質疑：「所以黑人喜歡犯法是法官和警察的錯囉？」

(中時電子報)