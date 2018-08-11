台南鹽水清晨火警 父子3人鐵窗逃生

台南鹽水清晨發生一起民宅火警，起火點1樓火勢猛烈，所幸屋主3人均平安逃出。（莊曜聰翻攝）

友善列印
中時
台南鹽水清晨發生一起民宅火警，起火點1樓火勢猛烈，消防人員架梯將受困民眾從3樓救出。（莊曜聰翻攝）
台南鹽水清晨發生一起民宅火警，疑似起火點的1樓面目全非。（莊曜聰翻攝）

台南鹽水福德里一處透天厝民宅，清晨4時許突然傳出火警，火勢疑似從1樓開始燃燒，一度傳出有3人受困，南市消防局據報派遣11部各式車輛、22名警消前往馳援，屋主驚醒後從1樓逃出，2名兒子跑到3樓陽台待援，消防人員連忙架梯將人從鐵窗處救下，屋主滅火時腳部遭灼傷，2名兒子分別受到輕微嗆傷，經送柳營奇美醫院救治，並無大礙，火勢在半個小時內撲滅，起火原因有待調查。

南市消防局在4時49分獲報民宅起火，緊急調派人員車輛前往救援，抵達現場時46歲范姓屋主已經逃出並協助消防員滅火，但1樓全面燃燒，濃煙直往上竄，屋主還有2個兒子受困火場內，情勢危急。

2人驚醒後趕緊跑到3樓陽台求援，消防人員趕緊架梯將人接下，所幸只因吸入濃煙而有輕微嗆傷，送醫後均無生命危險，火勢也隨即撲滅，但疑似起火的1樓已經燒得面目全非。

台南市消防局第一大隊隊長丁春能表示，該戶民宅裝設的是可開啟的活動式鐵窗，消防人員才能立刻架梯將人救出，藉此案例也呼籲民眾鐵窗應預留出口，對生命安全較有保障。

(中時 )

首部軌道式X光貨櫃檢查儀啟用 賴… 貪圖暴利 通宵外海查獲市價3千萬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。