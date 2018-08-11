台南鹽水清晨火警 父子3人鐵窗逃生

2018年08月11日 12:44 中時 莊曜聰

台南鹽水清晨發生一起民宅火警，起火點1樓火勢猛烈，消防人員架梯將受困民眾從3樓救出。（莊曜聰翻攝）

台南鹽水清晨發生一起民宅火警，疑似起火點的1樓面目全非。（莊曜聰翻攝）

台南鹽水福德里一處透天厝民宅，清晨4時許突然傳出火警，火勢疑似從1樓開始燃燒，一度傳出有3人受困，南市消防局據報派遣11部各式車輛、22名警消前往馳援，屋主驚醒後從1樓逃出，2名兒子跑到3樓陽台待援，消防人員連忙架梯將人從鐵窗處救下，屋主滅火時腳部遭灼傷，2名兒子分別受到輕微嗆傷，經送柳營奇美醫院救治，並無大礙，火勢在半個小時內撲滅，起火原因有待調查。

南市消防局在4時49分獲報民宅起火，緊急調派人員車輛前往救援，抵達現場時46歲范姓屋主已經逃出並協助消防員滅火，但1樓全面燃燒，濃煙直往上竄，屋主還有2個兒子受困火場內，情勢危急。

2人驚醒後趕緊跑到3樓陽台求援，消防人員趕緊架梯將人接下，所幸只因吸入濃煙而有輕微嗆傷，送醫後均無生命危險，火勢也隨即撲滅，但疑似起火的1樓已經燒得面目全非。

台南市消防局第一大隊隊長丁春能表示，該戶民宅裝設的是可開啟的活動式鐵窗，消防人員才能立刻架梯將人救出，藉此案例也呼籲民眾鐵窗應預留出口，對生命安全較有保障。

(中時 )