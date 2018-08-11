日群馬縣防災直升機墜毀 9名隊員全數罹難

與本次墜毀的群馬縣府救災直升機同型、隸屬於福岡海上保安部的貝爾412直升機。（圖/海上保安廳）

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中時電子報

據日本NHK新聞報導，一架隸屬群馬縣府的防災直升機於昨日上午失聯，經自衛隊搜尋後、在群馬縣與長野縣交界山區發現直升機殘骸。並在一天的陸空同步搜索後，確認機上9名人員、包含群馬縣防災航空隊和消防隊多名隊員全數罹難。

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日本總務省消防廳表示，這架防災直升機名為「榛名號」，機上成員包含一名駕駛、一名整備員、2名群馬縣防災航空隊的隊員及5名群馬縣消防局的消防人員。機型屬於美國貝爾公司（Bell Helicopter）生產的412型雙引擎直升機（Bell 412），昨日是為了視察兩縣交界山區的登山步道，從早上9點從群馬縣直橋市基地出發，卻沒想到遇上死亡劫難。

由貝爾直升機公司研發製造、從1981年投入生產的貝爾412型直升機，是日本海上保安廳與多個地方縣府大量採用的救災直升機。擁有多個衍生型號、包含民用與軍用版本，貝爾412型直升機需要1或2名駕駛、最多可搭載13名乘客，巡航最高時速可達226公里、最大飛行距離為980公里。本次失事的該架直升機為1997年購入、今年4月剛因為機械故障而入廠維修，6月份才重新歸隊服役。

日本國土交通省已認定，此番墜毀事件屬於航空事故，已交由運輸安全委員會派人進行深入調查。雖然正式的肇事原因尚未出爐，但當地氣象台研判，直升機很可能因為山區氣流不穩定、加上積雨雲密佈，造成側風或亂流影響飛行而失事。

(中時電子報)

文章來源：防災ヘリ墜落 ９人全員の死亡確認

文章來源：９人乗り防災ヘリ墜落＝８人発見、２人死亡－群馬・長野県境の山中

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