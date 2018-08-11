審查過關 農委會：已開放英國豬肉進口

農委會表示，已審核通過英國豬肉進口；圖為國內養豬業者為豬隻施打疫苗。（資料照／許素惠攝）

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外電報導台灣已同意英國豬肉進口，農委會動植物防疫檢疫局（防檢局）今天（11日）證實，我國已於今年8月6日開放英國豬肉進口，這是依據WTO的國際貿易規範與食品衛生及動物檢疫相關規定，嚴格審查後才通過英國向我國申請豬肉開放進口案。

防檢局副局長施泰華表示，我國自2002年加入世界貿易組織（WTO）後，須依該組織規範評估開放農產品進口，而我國進口豬肉則依《食品衛生及動物檢疫輸入規定》辦理，由農委會及衛福部共同受理審查外國肉類申請進口。

施泰華說，英國政府早在2004年即向我方申請輸出該國豬肉，後來英國國內發生嚴重的口蹄疫而暫緩。等到英國終於撲滅疫情，我方遂於2010年經由風險評估小組審查後，公告恢復英國為口蹄疫非疫區。接下來，我方繼續請英國提供相關補充資料，並於2017年審查認為已符合相關規範，當年10月間更由衛福部食藥署會同防檢局，一起派員前往英國實地查證，檢驗無誤後，於今年8月6日開放英國豬肉進口。

施泰華又說，目前我國已開放日本、美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、丹麥、荷蘭、芬蘭、瑞典、比利時、奧地利、西班牙、義大利、法國及英國等15國的豬肉進口，本次開放英國豬肉進口，算是援例依相關規定辦理。

據防檢局統計，目前每年進口豬肉量介於6至8萬噸，占國內消費市場的13％，大都用於肉品加工。國產生鮮豬肉的市占率仍高達87％，可見國人消費習慣仍偏好國產生鮮豬肉。估計開放英國豬肉進口後，應該只會影響各進口國之間的市場占比，對國內養豬產業衝擊不會太大。

英國政府日前在政府網站指出，台灣正準備開放英國豬肉進口，這是台灣首度接受英豬產品，預計未來5年的市場價值超過5千萬英鎊（新台幣約20億元）。對此，農委會副主委黃金城認為這應該是樂觀估計，英國豬肉進口後仍須與其他10幾個國家的豬肉競爭，並非就此一帆風順。

(中時 )

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