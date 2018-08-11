中市首創「照顧生活館」擴增58個A級單位

台中市長林佳龍11日出席誓師大會，帶領58家A級單位及公會宣示啟動長照服務，期許照顧咖啡館成為社區長輩的「照咖(灶腳的諧音)」，提供最溫暖的照顧服務，讓台中成為長輩樂活的幸福之都。(陳世宗攝)

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長輩們的康復情形良好，他們更在記者會上當場丟開拐杖，向眾人展現他們的良好復原狀況，勇敢活出健康與自信。(陳世宗攝)
長輩們感謝林佳龍的德政，祝市長高票連任能夠繼續造福老人家！(陳世宗攝)

台中市政府全國首創「照顧生活館」深入社區，為社區失能長者提供長照服務，去年成立11個A級單位，今年更進一步擴增達58個A級單位。市長林佳龍11日出席誓師大會，帶領58家A級單位及公會宣示啟動長照服務，期許照顧咖啡館成為社區長輩的「照咖(灶腳的諧音)」，提供最溫暖的照顧服務，讓台中成為長輩樂活的幸福之都。

市府衛生局11日在市府台灣大道市政大樓舉行「台中A咖大集合誓師記者會」，活動在阿公阿嬤熱力四射的「來去照咖」舞蹈表演中揭開序幕。林佳龍在衛生局副局長陳南松陪同下出席，頒發44位個案管理員證書；期許提供一案到底、一站式整合服務，讓每位長者享受「看的到、找的到、用的到」的服務。

林佳龍表示，為照顧失能長輩，要有宏觀的政策，也要有細心的關懷，市府106年已成立11個A級單位，今年已擴增達58個A級單位，數量成長5倍。同時全國首創39家「照顧生活館」深入社區，讓受過專業訓練的個案管理員，經過培訓認證，服務質量並重，深度掌握在地長輩的生活需求，尤其很多管理員都是年輕面孔，老少共餐、共學外，也可以老少共好。

林佳龍說，家裡面最溫暖的空間就是「灶腳」（廚房），不僅提供美食，也是日常生活中感受家庭溫暖最深刻的空間，有兒時幸福之味的回憶。市府首創照顧生活館跟咖啡館二合一，取其諧音「照咖」，相當有意義，提供一案到底、一站式的整合服務，讓台中成為長輩樂活的幸福之都。

衛生局特安排多位長者到場分享他們的故事，受到照顧生活館及A級社區照護服務，長輩們的康復情形良好，他們更在記者會上當場丟開拐杖，向眾人展現他們的良好復原狀況，勇敢活出健康與自信。

今年59歲的楊伯伯表示，他自己過去曾有肝硬化、大腸癌病史，今年3月底返家，當時四肢瘦弱，完全無法自行下床。出院後立即由洪幸雪居家護理所服務接軌，在妥善的復能照護下，短短幾個月的時間，他不僅能使用助行器下床活動，也能自行到戶外曬太陽，長照需要等級由第8級進步到第6級。

另一位劉伯伯今年高齡88歲，他因左小腿血流受阻，今年4月8日住院，裝置人工血管及將左下肢指節截肢，5月30日返家當時插著鼻胃管，傷口照顧也不佳，一度瀕臨左下肢小腿截肢。經過團隊復能照護後，不僅鼻胃管拔除，傷口也改善許多，保住了腳，目前已能自行使用助行器，到院子與左鄰右舍閒話家常。

衛生局也邀請多位年輕個案管理員分享長照的心路歷程，其中目前在照顧咖啡館擔任店長的許皓，今年36歲，經營照顧生活館才發現，原來長照產業可以這麼多元有趣，希望自己能提供讓長者看的到、找的到的服務，解決他們的問題，讓長者每天都嶄露笑容。

(中時 )

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