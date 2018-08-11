貪圖暴利 通宵外海查獲市價3千萬私菸

2018年08月11日 13:11 中時 王文吉

專案小組成員從密艙內搬出1100箱私菸。（王文吉翻攝）

1100箱私菸堆放在碼頭邊，數量壯觀。（王文吉翻攝）

專案小組共計查獲1100箱私菸，共有羅曼帝克3號、金橋、MM及B＆B牌等4種自創品牌。（王文吉翻攝）

海巡署偵防分署屏東查緝隊日前接獲線報，得知南部地區走私集團將走私大量未稅菸品，經報請屏東地檢署指揮，專案小組10日上午6時許在苗栗通霄外海，查獲「豐岡6號」工作平台船共計1100箱走私未稅菸品，合計55萬包，初估市價約3000萬元。

屏東查緝隊日前接獲情資，得知南部某走私集團意圖挾帶未稅私菸入境，在在海巡署台中及屏東巡防區勤務統合下，聯合台中、鳳山、嘉義查緝隊、艦隊分署澎湖海巡隊及高雄市警察局岡山分局組成專案小組，經數月清查相關船隻進出港資料，鎖定「豐岡6號」工作平台船涉嫌重大。

專案小組10日上午6時許發現「豐岡6號」行經苗栗通霄外海，決定發動收網，持搜索票於下午15時許將該船拖回台中港，查緝隊員在工作平台船密艙內，查獲1100箱私菸。

屏東查緝隊副隊長何泰良表示，嫌犯將未稅私菸裝進黑色防水塑膠袋，再藏進密艙內，經拆封後清點查獲羅曼帝克3號、金橋、MM及B&B牌等4種自創品牌私菸，共計1100箱，市價高達3千萬元。

何泰良表示，菸品健康稅捐調漲後，該集團成員貪圖走私菸品暴利，利用海事工程工作平台船合法掩護，挾帶未稅私菸入境，以降低海上接駁及沿岸丟包風險。走私菸品影響國人健康至鉅，將持續結合檢、警、調、海關及漁政、衛生等單位，全力執行私菸及私酒查緝工作。

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(中時 )