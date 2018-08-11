貪圖暴利 通宵外海查獲市價3千萬私菸

專案小組持搜索票將「豐岡6號」拖回台中港。（王文吉翻攝）

友善列印
中時
專案小組成員從密艙內搬出1100箱私菸。（王文吉翻攝）
1100箱私菸堆放在碼頭邊，數量壯觀。（王文吉翻攝）
專案小組共計查獲1100箱私菸，共有羅曼帝克3號、金橋、MM及B＆B牌等4種自創品牌。（王文吉翻攝）

海巡署偵防分署屏東查緝隊日前接獲線報，得知南部地區走私集團將走私大量未稅菸品，經報請屏東地檢署指揮，專案小組10日上午6時許在苗栗通霄外海，查獲「豐岡6號」工作平台船共計1100箱走私未稅菸品，合計55萬包，初估市價約3000萬元。

屏東查緝隊日前接獲情資，得知南部某走私集團意圖挾帶未稅私菸入境，在在海巡署台中及屏東巡防區勤務統合下，聯合台中、鳳山、嘉義查緝隊、艦隊分署澎湖海巡隊及高雄市警察局岡山分局組成專案小組，經數月清查相關船隻進出港資料，鎖定「豐岡6號」工作平台船涉嫌重大。

專案小組10日上午6時許發現「豐岡6號」行經苗栗通霄外海，決定發動收網，持搜索票於下午15時許將該船拖回台中港，查緝隊員在工作平台船密艙內，查獲1100箱私菸。

屏東查緝隊副隊長何泰良表示，嫌犯將未稅私菸裝進黑色防水塑膠袋，再藏進密艙內，經拆封後清點查獲羅曼帝克3號、金橋、MM及B&B牌等4種自創品牌私菸，共計1100箱，市價高達3千萬元。

何泰良表示，菸品健康稅捐調漲後，該集團成員貪圖走私菸品暴利，利用海事工程工作平台船合法掩護，挾帶未稅私菸入境，以降低海上接駁及沿岸丟包風險。走私菸品影響國人健康至鉅，將持續結合檢、警、調、海關及漁政、衛生等單位，全力執行私菸及私酒查緝工作。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )

台南鹽水清晨火警 父子3人鐵窗逃… 毒蟲帶狗散步 藏毒被識破

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。