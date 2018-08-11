大法官駁年改釋憲 國民黨團批最後一根浮木都不給

2018年08月11日 13:31 中時 季節

司法院大法官會議繼上個月不受理168名退休公教人員的四項年改聲請釋憲案後，日前再度駁回由6個國民黨執政縣市政府針對「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」的釋憲聲請，累計大法官不受理的年改釋憲案已達九件。對此國民黨立院黨團11日抨擊，司法院一味為執政黨服務已成「駁回院」，蔡英文新任命的司法院正、副院長與大法官與民進黨「裡應外合」，不願承當受害人民司法救濟的最後一根浮木，反而一再落井下石，令人痛心、憤慨！

國民黨團痛批，自從蔡英新任命7位獨派色彩鮮明的大法官後，司法院與大法官已淪為政政服務工具，不但在野黨提出的前瞻釋憲案遭「昨是今非」技術性卡死，如今連退教師權益遭重大損害而提出釋憲聲請，也被以「程序」為由輕易而霸道的駁回。連想尋求最後司法救濟、得到一個解釋的機會，卻比惡海中尋一求生浮木還難，司法如此傷害弱勢者的情感，情何以堪！

國民黨團指出，中央既然授權地方政府可審定教育人員退休金，但如今發現問題大法官卻說「教育非地方自治事項，須由中央主管機關層轉，因此決議不受理」，前後說法自相矛盾、法理荒謬，如何讓相關當事人心服？。國民黨團表示，很快立院新會期即將開議，且下會期為預算會期，黨團絕對會好好向司法院「討教」一番。

國民黨團質疑，民進黨完全執政兩年多來，運用國會多數暴力與操弄司法勢力，裡應外合整肅在野黨與軍公教，不公不義之行徑已是天怒人怨，年底選舉國人應以選票教訓如此蠻橫無道、不知苦民所苦的執政黨。

(中時 )