研發替代役男跳樓身亡 監委促強化輔導轉調機制

2018年08月11日 13:32 中時 鄭舲

今年3月初在桃園科技公司服研發替代役的役男跳樓身亡，監委調查雖排除職場霸凌，但用人單位及主管機關相關配套措施仍有精進空間，監察院通過監察委員王幼玲、張武修、蔡崇義調查報告，要求內政部督促所屬機關確實檢討改進。

監委指出，在積體電路公司服研發替代役的役男今年3月6日跳樓身亡，經調查發現，雖然排除有職場霸凌情形，該役男在職場學習進度也符合標準，但他曾反應無法掌握學習進度及要領，役政署現行研發替代役役男管理考核及獎懲作業未能及時瞭解役男服役狀況，適時協助解決職場適應等問題，要求役政署應加強對役男宣導心理輔導諮商及申請釋出轉調至其他用人單位機制，強化相關輔導、轉調機制的防範功能，防制類似憾事再度發生。

監委表示，研發替代役男必須在申請單位綁約3年，是否適應該公司文化及管理成為役男極大壓力。役政署應協助研發替代役男適應所屬公司管理制度，特別是採取師徒制培訓方式的用人單位，應該提升職場教練的培訓及訓練技巧，同時給予減輕工作份量等支持。同時，對於役男服務用人單位的訓練管理機制需要深入瞭解，即時發覺役男問題及需求，協助役男順利職場接軌，以符合研發替代役銜接就業宗旨。

調查報告也指出，內政部應加強與相關主管機關如經濟部、國發會、教育部、原能會、科技部、農委會、衛福部等，研商更精進評鑑基準，落實評核績優、違規等用人單位，列冊供役男參酌，以維護役男權益。

(中時 )