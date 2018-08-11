輕颱魔羯明晚登陸長江口 去上海請小心

第14號輕颱魔羯預估明晚登陸長江口，要去上海、杭州的民眾需留意。（圖／取自氣象局網站）

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氣象專家吳德榮在個人臉書專頁指出，第14輕颱摩羯移動路徑略往南修，今天（11日）將通過琉球附近，並於12日晚上從長江口、杭州灣附近登陸；民眾如果想去琉球、上海、杭州等地，要注意相關的交通訊息並注意安全。

吳德榮又說，目前位於南海的熱帶性低氣壓（96W）因環境垂直風切大，並不利於發展成 颱，目前仍在廣東、海南島附近打轉。以目前的資料來看，魔羯和96W熱低壓對台灣均無直接影響。

氣象局則表示，受到南方雲系北移影響，南部與恆春半島有不定時有短暫陣雨，並且有瞬間較大雨勢。其他各地白天多雲到晴，最高溫可達36℃，雙北與桃園體感溫度甚至達到42℃，午後則須留意雷陣雨。

12日起至下周五（17日）受到季風低壓帶的影響，中南部、東部與恆春半島會有不定時短暫陣雨或雷雨，其中下周二（14日）至下周五低壓帶內有熱帶擾動接近，加上西南風影響，各地降雨機率提高天氣轉趨不穩定。

高溫方面，今天最高溫出現在宜蘭土場測站，中午12:40分測到38.6℃，領先全台。其次是宜蘭礁溪的37.9℃、宜蘭市測站的37.6℃，台北市36.2℃排名第9。氣象局已對宜蘭縣、台北市、花蓮縣、苗栗縣發布橙色燈號，新北市、台東縣、金門縣則為黃色燈號。

此外，11日至13日（農曆7月1日至3日）西南沿海留意年度大潮。氣象局說，受到月亮位於近地點的影響，台灣西南部沿海地區將出現本年度最大的大潮，嘉義、台南、高雄、屏東等縣市沿海地區需於這段滿潮期間，注意防範海水倒灌。

每月大潮一般發生在朔、望及其後2天，但一年中各月大潮的滿潮水位，會因為月亮、太陽與地球遠近而有所不同。今年月亮近地點在農曆7月朔日，恰好在大潮期間，因此當日滿潮時將出現本年度最高水位的大潮，也稱為年度大潮。

(中時 )

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