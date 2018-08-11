獨》觀光局長坦言稽查疏漏 堅持旅館禁標「中國台灣」

林口「亞昕福朋喜來登」酒店WiFi網路連線畫面中，國家及語言的選單出現「中國台灣」選項，引發爭議。亞昕福朋喜來登提供 107年8月9日

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中時電子報
　
新北市林口亞昕福朋喜來登酒店。(翻攝自臉書)

新北市林口亞昕福朋喜來登酒店Wifi選單出現「中國台灣」，且掛上五星旗，遭網友踢爆後，立刻改善，觀光局長周永暉表示，以往觀光局、縣市政府在例行稽查觀光飯店、民宿時，著重飯店內設施安全、服務品質維護等為主，未留意網站上標示的地區，確有疏漏。他強調，觀光旅館、民宿標「中華民國/台灣」或「台灣/台北」、「台灣/高雄」都可，就是不能標其他國家。

根據觀光局統計，全台觀光旅館126家、一般旅館3889家、民宿8406家，其中一般旅館、民宿由縣市政府管理，六都的觀光旅館由六都市府管理，六都以外的觀光旅館及國際觀光飯，由觀光局管理。

周永暉說，觀光局、縣市政府都是採例行稽查，檢查重點是設施安全、服務品質，對網站的地區標示，以前可能沒有留意而有疏漏，觀光局會要求同仁增加例行檢查次數，加強查稽。縣市政府也會加強稽查。

他強調，國際觀光旅館來台開設旅館，在境內必須遵守台灣的法令，無論在網站上還是Wifi選單上，都只能稱中華民國/台灣」或「台灣」、「台灣/台北」、「台灣/台中」、「台灣/高雄」等，就是不能標其他國家。

觀光局及縣市政府會增加例行稽查次數，清查觀光飯店、民宿等網站，一旦查到會要求業者立即或限期改善，期限到未改善者，將依《觀光發展條例》規定，懲處業者3萬元至15萬元，情節重大者才會定期停止營業之一部份或全部份。

他表示，觀光局昨新聞稿已明白指出，旅遊雖無國界之分，業者可與國際連鎖品牌進行何種商業合作模式，或運用任何行銷管道宣傳，但旅宿業務包括網站、廣告、文宣及各項營業文件均應遵守誠信原則及各所在地之國家法令規定經營。

觀光局除持續督導檢查所轄觀光旅館業應遵守規定外，並已責成各地方政府應立即查明轄管旅館業或民宿有無其他類似情事，如有個別業者違反相關法令者，應即要求業者恪遵發展觀光條例規定改善，未改善者應依法裁

(中時電子報)

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