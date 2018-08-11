南投》蔡英文至草屯授旗 為縣長候選人洪國浩造勢

2018年08月11日 14:11 中時 廖肇祥

蔡英文至草屯鎮為南投黨籍參選人授旗造勢，特別推崇縣長參選人洪國浩的政績。（廖肇祥攝）

蔡英文至草屯鎮為南投黨籍參選人授旗造勢，呼籲在野黨別唱衰台灣，並推崇縣長參選人洪國浩的政績。（廖肇祥攝）

蔡英文總統與農委會主委林聰賢、衛福部長陳時中、總統府秘書長陳菊等中央級官員，至草屯鎮為民進黨籍南投縣長參選人洪國浩造勢，蔡英文表示民進黨執政期間做了很多事，需要有想法、有創意、有執行能力的地方政府共同來支持改革，南投縣雖然是艱困選區，但有最好的縣長候選人，希望大家給信心，給洪國浩翻轉帶領南投的機會。

蔡英文總統出國鞏固友邦情誼的前一日，來到草屯鎮演藝廳，為洪國浩及民進黨籍鄉鎮長、縣議員參選人授旗，林聰賢首先以2009年個人參選翻轉宜蘭縣的經驗勉勵洪國浩，挑戰不可能最後會成為可能，並推崇洪國浩曾任南投水利會的會長，推動能高大圳建設，大幅改善埔里地區農業灌溉問題；陳時中表示中央推動中央托育補助及長照政策，南投縣是全國老年人口比例第三高的縣市，洪國浩講話不膨風，正正當當做事實在，會是優質的縣長。

洪國浩在授旗儀式後致詞，表示他擔負重任，「廉能改變南投」的政見有三部曲，首部曲是活化中興新村，國發會中興新村專責辦公室已啟用，將與中央討論這南投核心區塊如何振興，並與台中市、彰化縣共同會商區域治理；二部曲是發展南投觀光，國民黨執政時期偏重中國觀光客，這並非長遠思考的規劃，南投有美麗原始的山林、多元的族群、豐富的物產，不應該被埋沒，洪國浩話風一轉，批評南投縣長林明溱任內蓋的天空之橋、天空步道，害南投成了養了最多蚊子公設的縣市，發展南投新觀光，應當注入更多青年創新的想法；第三部曲洪國浩表示重點放在農業，將引進新技術，配合中央，加速南投農業轉型，推出南投自有農業品牌。

蔡英文在支持者歡呼聲中上台，推崇洪國浩擔任草屯鎮長之初，財政負債1.8億，即將卸任之際，不但負債還清，還結餘了5.3億資產，南投縣政應當交由「減債專家」來主持，民進黨執政做了很多事、推動改革，這都需要有想法、有創意、有執行能力的地方政府來共同推動。

蔡英文並提及台灣目前的失業率是17年來最低的，包跨華邦電、台積電等本土企業不僅根留台灣，還加碼投資，Google、微軟、IBM等國際企業來台擴充研發中心，台灣正在進步，請在野黨不要再唱衰台灣。

(中時 )