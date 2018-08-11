《黃金兄弟》動作場面升級！ 下月在台舉辦影迷見面會

兄弟5人在布達佩斯開心自拍。（牽猴子提供）

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眾人發現滿車黃金。（牽猴子提供）
四子與阿爸在日本。（牽猴子提供）

在台取景拍攝的港片《黃金兄弟》，首部預告今日釋出。電影由錢嘉樂執導，主演獅王（鄭伊健飾）、火山（陳小春飾）、淡定（錢嘉樂飾）、Bill（謝天華飾）、老鼠（林曉峰飾）這次表現全面升級，在片中使出渾身解術，槍戰、火燒車、街頭尬車、爆破、武打等場面樣樣來，出乎觀眾意料。

預告裡兄弟五人在布達佩斯開心自拍，下一秒馬上陷入劇烈槍戰，緊張氣氛不言而諭。歌詞裡「能同苦、能同甘」以及台詞「做兄弟、有今生、有來世」，都見證5人20年來的兄弟情誼始終深厚，許多《古惑仔》系列影迷表示：「就算只有這5個人坐著喝茶兩小時我都看！」

電影由邱瓈寬、曾志偉擔任出品人，耗資數億拍攝將近一年，劇組遠赴匈牙利、日本、蒙特內哥羅、台灣、內蒙古等多地拍攝，邀請韓國特效團隊參與拍攝，將於9月全亞洲同步上映。出品公司「寬魚國際」透露，電影上映當周會在台灣舉辦影迷見面會，5兄弟全員到齊，預計掀起一波「兄弟潮」。

《黃金兄弟》講述5個出生入死的兄弟，在恩人「曹sir」（曾志偉飾）的帶領下，為了救濟兒童偷取特效藥，卻慘遭設局，陷入槍林彈雨的險境之中。兄弟們抱著視死如歸的豪情，展開一連串的追查與激戰。他們明白，即使無法活著一起回來，也比一人活著痛快。電影將於9月21日在台上映。

(中時 )

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