校園跳樓抓交替 「小霍建華」見證校園鬼魅秘密

2018年08月11日 14:24 中時 潘鈺楨

「愛迪生中學」流傳著神祕的校園傳說。（威視提供）

校園驚悚電影《藍色項圈》今日農曆鬼門開釋出正式預告，第一幕就是有學生崩潰從學校頂樓躍下，畫面驚悚。詭譎的背景音樂與飾演嚴厲校長的恬妞廣播聲：「歡迎來到愛迪生中學」，瞬即將觀眾帶到學校操場、司令台、教室、宿舍。透過男主角傅顯濬的視角，這才發現這所號稱升學率第一的私立中學，充斥著分數至上、學校霸凌、老師內鬥等扭曲現象，而「校園傳說」藏在宿舍房間裡的鬼魅身影，正是他能否從這所學校中解脫的關鍵，究竟這一切只是男主角的幻想抑或是現實？而他最後又會如何抉擇？正式預告就在台灣學子們的自我喊話口號聲「超越自我、成為第一」中，留給觀眾極大懸念。

這次在電影《藍色項圈》中獨挑大梁、飾演剛轉學進私立中學的天才學生的傅顯濬，和另外兩位年輕演員汪師超、杜以謙首度在大螢幕上飆戲。出身於演藝世家的傅顯濬，姊姊跟堂哥也是知名童星，而他現正在台灣最熱門的八點檔台劇《金家好媳婦》中，飾演女星張靜之的兒子漢聲，早熟演技與俊俏外型早已累積了一票忠實粉絲。曾被同台演出的金馬影后恬妞大讚有「未來的霍建華加劉燁」之風的傅顯濬，演技生動自然，在《藍色項圈》中飾演一心想獲得好成績的轉學生，卻意外發現學校傳說中的驚人秘密，有高度心境轉折。

《藍色項圈》描述向來教學形象完美、聲名遠播的「愛迪生中學」，流傳著一個神祕的校園傳說：「聽說成績不好的同學，只要進420號房，還能活著出來，從此成績將會突飛猛進…」剛轉學來到這裡的天才學生葉群（傅顯濬 飾），對這樣的傳說感到嗤之以鼻，更對校內充滿壓力的氣氛和扭曲的體制感到不可思議，單純的他想要改變現狀，卻不知道的一場詭譎的風暴已經直衝他而來！電影將於9月14日在台上映。

(中時 )