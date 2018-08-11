高雄》100輛嗆聲公車上路 韓國瑜：打造高雄成為全台首富

2018年08月11日 14:20 中時電子報 邱文秀

韓國瑜記者會

韓國瑜記者會

國民黨產被查封，高雄市長參選人韓國瑜日前說這場選戰要錢沒錢、要人沒人、要命一條。國民黨台北市議員參選人羅智強、游淑慧將所募得捐款，贊助韓國瑜廣告一百輛嗆聲公車。今日記者會上，韓國瑜表示非常感動，他跟其他高雄市議員一定不會辜負這份厚愛，打造高雄變成全台最有錢的城市，全台首富的高雄。

今日高雄市長參選人韓國瑜與台北市議員參選人羅智強、游淑慧，共同搭乘南台灣客運90號民族幹線「嗆聲公車」，在高市果菜市場上車，高雄市政府下車，接著在四維路市府前舉行記者會。

韓國瑜致詞時說，非常感謝，今天早上6點多有好幾位高齡長輩搭高鐵下來餐與這次嗆聲公車，80多歲還買高鐵票自己搭公車來參與。韓國瑜說，這象徵了基層的民心真的思變，這都是基層民眾的心聲，希望未來更好。

韓國瑜也感謝羅智強、游淑慧，好不容易募到款這麼辛苦，還願意把第一筆口糧捐到高雄，真的很感動。而且他們真的不是豪門，不是大富大貴。他說，我跟高雄其他市議員一定會不辜負羅智強跟游淑慧的厚愛，打造高雄變成全台最有錢的城市，全台首富的高雄。

羅智強說，剛剛跟未來準市長搭著公車一路走過來，看到租跟售滿街貼，自己是一個高雄女婿，岳母今天也來到現場。看到高雄這麼好的條件，卻在民進黨執政20年停滯不前變成這樣，真的覺得很傷心，今天來到高雄看到韓國瑜這打拼的精神，高雄就需要這樣勇敢無懼的人。

羅智強說，大家想想看，當初韓國瑜下來要選的時候誰覺得這是可能的事情，大家都覺得韓國瑜是笨蛋。原來民進黨選高雄選的多輕鬆啊，完全不理會(韓)躺著選。現在只要韓國瑜講一句話，民進黨就要拿超級電蚊拍打他，因為民進黨怕了，一個可能創造不可能的人就能改變高雄，就能翻轉台灣。今天跟淑慧募了一筆錢，雖然小額募款很辛苦，現在國民黨黨產被查封，募款真的很辛苦，可是高雄一定要贏，高雄贏，台灣就可以贏。

游淑慧則說，最辛苦不是我跟羅自強，而是捐這些錢的人，大家看到現在風很大，起風了想要改變的風起了。希望大家回去一拉一，一拉十，創造高雄改變的奇蹟。

(中時電子報)