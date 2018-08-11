苦磨3年成腹黑心機女 Lara入戲太深感覺腦缺氧

梁心頤在電影《明日之星》登上女一。（妹妹娃娃多媒體提供）

友善列印
中時
梁心頤籌備電影和專輯，蠟燭兩頭燒。（妹妹娃娃多媒體提供）

Lara梁心頤在電影《明日之星》大螢幕登上女一，她說：「之前參與的作品都是偶像劇，角色比較天真不複雜、心地善良。但是和姊姊創立公司之後，拍了很多小品電影去參展，經過3年磨練，演技慢慢成熟。」她過去的參展作品像是《紅》裡面捉摸不透的黑道大哥女人、《比真愛還好》裡極度沒有安全感的霸道女強人、還有《台北據》裡有嚴重憂鬱症的作家。這次電影《明日之星》飾演女主角璃絲，扮演不計一切後果往上爬的腹黑心機女，演技令人驚艷。

《明日之星》故事背景以演藝圈為主，揭露圈內祕辛，甚至大膽挑戰「潛規則」等檯面下問題。該片由梁妍熙擔任編劇及導演，Lara與路斯明擔鋼男女主角，林辰唏、黃柏鈞、袁艾菲等實力派演員同台飆戲。電影目前已殺青，日前傳出Lara因入戲太深無法回歸現實生活，在臉書發「闇黑文」，表示因為電影沒有一天睡得好，醒著的時候覺得脖子緊繃到像腦缺氧，「現在很討厭自己。更討厭自己很討厭自己。在崩潰邊緣尋找出口，無限輪迴。」

經紀公司表示Lara最近電影和專輯一起籌備蠟燭兩頭燒，精神的確緊繃，相信很快就會恢復。在一分鐘花絮中，Lara轉換謙虛、期待、失落、困惑、指責、強顏歡笑6種情緒，她說：「剛好那也是第一天開鏡，所以我的情緒又緊張又亢奮，然後前一天晚上在忙製作的東西又幾乎沒睡，所以轉成負面情緒時可以很容易進入狀況。」

為了稱職演出，她特別設計小動作呈現女主角心機和勢利眼，Lara說：「璃絲會常常眨眼看四處，我覺得這個有點反射她的心機和勢利。」表示演因為太入戲，現在還無法恢復現實生活，想到揣摩角色需做的付出「有點害怕」，需要好好沈澱一下。電影預計10月底在台上映。

(中時 )

好想被認出來！周杰倫曝出道辛酸… 《還珠》後遺症控制不了！蘇有朋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。