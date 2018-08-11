苦磨3年成腹黑心機女 Lara入戲太深感覺腦缺氧

2018年08月11日 14:42 中時 潘鈺楨

梁心頤籌備電影和專輯，蠟燭兩頭燒。（妹妹娃娃多媒體提供）

Lara梁心頤在電影《明日之星》大螢幕登上女一，她說：「之前參與的作品都是偶像劇，角色比較天真不複雜、心地善良。但是和姊姊創立公司之後，拍了很多小品電影去參展，經過3年磨練，演技慢慢成熟。」她過去的參展作品像是《紅》裡面捉摸不透的黑道大哥女人、《比真愛還好》裡極度沒有安全感的霸道女強人、還有《台北據》裡有嚴重憂鬱症的作家。這次電影《明日之星》飾演女主角璃絲，扮演不計一切後果往上爬的腹黑心機女，演技令人驚艷。

《明日之星》故事背景以演藝圈為主，揭露圈內祕辛，甚至大膽挑戰「潛規則」等檯面下問題。該片由梁妍熙擔任編劇及導演，Lara與路斯明擔鋼男女主角，林辰唏、黃柏鈞、袁艾菲等實力派演員同台飆戲。電影目前已殺青，日前傳出Lara因入戲太深無法回歸現實生活，在臉書發「闇黑文」，表示因為電影沒有一天睡得好，醒著的時候覺得脖子緊繃到像腦缺氧，「現在很討厭自己。更討厭自己很討厭自己。在崩潰邊緣尋找出口，無限輪迴。」

經紀公司表示Lara最近電影和專輯一起籌備蠟燭兩頭燒，精神的確緊繃，相信很快就會恢復。在一分鐘花絮中，Lara轉換謙虛、期待、失落、困惑、指責、強顏歡笑6種情緒，她說：「剛好那也是第一天開鏡，所以我的情緒又緊張又亢奮，然後前一天晚上在忙製作的東西又幾乎沒睡，所以轉成負面情緒時可以很容易進入狀況。」

為了稱職演出，她特別設計小動作呈現女主角心機和勢利眼，Lara說：「璃絲會常常眨眼看四處，我覺得這個有點反射她的心機和勢利。」表示演因為太入戲，現在還無法恢復現實生活，想到揣摩角色需做的付出「有點害怕」，需要好好沈澱一下。電影預計10月底在台上映。

(中時 )