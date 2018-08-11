中市首創「照顧生活館」擴增58個A級單位

2018年08月11日 15:16 中時 馮惠宜

台中市政府全國首創「照顧生活館」深入社區，為社區失能長者提供長照服務，去年成立11個A級單位，今年更進一步擴增達58個A級單位。台中市衛生局11日在市政大樓舉行「台中A咖大集合誓師活動」，宣告一案到底、一站式整合服務，讓每位長者享受「看的到、找的到、用的到」的服務。

活動在阿公阿嬤熱力四射的「來去照咖」舞蹈表演中揭開序幕，台中市長林佳龍11日出席誓師大會，帶領58家A級單位及公會宣示啟動長照服務，也頒發44位個案管理員證書；林佳龍說，市府106年已成立11個A級單位，今年已擴增達58個A級單位，數量成長5倍。

同時也全國首創39家「照顧生活館」深入社區，讓受過專業訓練的個案管理員，經過培訓認證，服務質量並重，深度掌握在地長輩的生活需求，尤其很多管理員都是年輕面孔，老少共餐、共學外，也可以老少共好。

台中市衛生局長陳南松指出，截至7月底，台中市總人口計279萬6081人，65歲以上老年人口共33萬659人，老年人口比率達11.8％，長期照顧服務需求遽增，托老一條龍721政策，是台中市政府關心長輩的重要政策，期望建立完善的長照體制，讓健康、亞健康及失能長輩，都能獲得適切的照顧，未來，也期待降低失能老人比例。

為提供優質照顧服務品質，台中市率先全國辦理個案管理員培訓，需要完成7小時課程，通過筆試、口試及10個實例實作，才可取得個案管理員證書，截至7月底有469人通過筆試，44人取得個案管理員證書，預定至今年底至少有500人通過筆試，提升照護品質，提供符合長輩需求的長照服務。

(中時 )