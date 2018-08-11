慎入》2018蔡政府10大幹話出爐 哪句最讓你吐血？

2018年08月11日 14:52 中時電子報 張達智

蔡政府上台兩年多來，讓人印象深刻的並非政績，而是讓人民惱怒的幹話，被戲稱為「幹話產生器」。而且政府官員們似乎在進行「幹話大賽」，比賽誰最會「講幹話」。

2018年才剛過完半年，蔡政府就已經製造出無數讓人民吐血的「幹話」。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，盤點近半年內網友心目中，蔡政府的幹話王。

《中時電子報》貼心提醒，閱讀前請小心，因為幹話不看還好，越看火氣越大，小心血壓飆高、有礙健康！

第10名 陳菊：新北市機車全台灣最多，汙染程度超過深澳發電廠（網路聲量9591）

第9名 徐國勇：青年購屋自備款僅需一成（網路聲量9802）

第8名 吳茂昆:學術沒有真正的民主（網路聲量12058）

第7名 賴清德：香蕉帶皮水煮沾醬油養生（網路聲量13030）

第6名 蔡英文：我有百分之百的把握 台灣正在變好（網路聲量13731）

第5名 賴清德：深澳發電廠所用的是乾淨的煤（網路聲量14231）

第4名 環保署：用湯匙喝珍奶（網路聲量16304）

第3名 賴清德：台灣平均薪資4.8萬（網路聲量16837）

第2名 蔡英文：民進黨是最古意的政黨（網路聲量17666）

第1名 賴清德：跟老闆說你給的薪水太低（網路聲量21437）

其中行政院長賴清德個人入圍4句，力壓入圍2句蔡英文總統，榮膺2018上半年蔡政府幹話王！

(中時電子報)