靜宜「暑期創意閱讀營」偏鄕小學生夜宿圖書館創作繪本

靜宜大學為拉近城鄉差距，將閱讀風氣向下扎根，與南投縣文化局與18度C文化基金會合作，舉辦3天2夜「第四屆暑期創意閱讀營」。（陳世宗攝）

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靜宜連續四年舉辦「暑期創意閱讀營」，將南投偏鄉的孩子帶進大學圖書館的學習場域。（陳世宗攝）
靜宜「暑期創意閱讀營」，偏鄉小學生夜宿大學圖書館，創作屬於自己的繪本手工書。（陳世宗攝）
靜宜大學「第四屆暑期創意閱讀營」，參與的53位小學生夜宿靜宜圖書館，並創作屬於自己的「禮物」繪本手工書。（陳世宗攝）

靜宜大學為拉近城鄉差距，將閱讀風氣向下扎根，與南投縣文化局與18度C文化基金會合作，共同為南投縣20所偏鄉國小學生，及南投「我愛閱讀護照」認證表現優異的學生，舉辦3天2夜「第四屆暑期創意閱讀營」；今年以「禮物」為主題，參與的53位學生夜宿靜宜圖書館，並創作屬於自己的「禮物」繪本手工書。

「閱讀是改變的力量、是競爭力的關鍵核心！」靜宜大學校長唐傳義說，台灣學生尤其偏鄉小學生，閱讀書寫能力明顯不足，希望透過靜宜標竿課程，跨學科與領域的「閱讀書寫」，帶領學生學習閱讀與書寫，並養成邏輯與思辨能力；面對議題能應用知識蒐集資料，並統整、書寫，順利找出解決方案，並期待學生從夜宿圖書館中，接觸館藏資源、啟發創意及興趣，將「閱讀書寫」種子向下扎根、向上延伸。

蓋夏圖書館長暨閱讀書寫素養中心主任陳明柔表示，閱讀能力是學習的核心，靜宜連續四年舉辦「暑期創意閱讀營」，將南投偏鄉的孩子帶進大學圖書館的學習場域。透過圖書館定向導覽、創意繪本閱讀、繪本裡的驚喜、剪出「心」故事等多元課程，搭配星空電影院、「童玩」闖關及成果發表等活動，讓學生深刻認識閱讀，學習團隊合作，讓三天學習的甜美果實成為「禮物」，終身受益。

陳明柔期望學生在優美的環境中學習，不僅培養閱讀習慣，也能啟發對學習的更多想像及興趣；夜宿圖書館則提供學生不同體驗，回到家庭與學校後，能在任何地點，找到屬於自己的閱讀空間。

參與學生對靜宜蓋夏圖書館擁有158萬冊藏書，及10層樓豐富資源感到驚喜，有人甚至連續三年參加這項活動。中山國小陳昕鈺說，參加營隊，認識好多新朋友，印象最深刻的是老師請每個人挑選一本繪本，閱讀完後簡述內容大意，還要練習發問技巧。在「晨讀時光」課程中，需找出關於「禮物」的主題書籍，過程中認識更多不同的圖書資源，也學習有禮貌的與圖書館老師及同學互動。

南投同富國小的伊比伊斯卡卡夫特表示，最喜歡蓋夏圖書館老師所設計的闖關活動，藉由「遊戲」熟悉環境，學習使用圖書館所有資源，朱靜容老師的繪本課程，也帶領認識各國特別的繪本。

同富國小谷杰則因想閱讀更多書籍而參加營隊！他說夜宿圖書館很有趣，印象最深刻的是「星空電影院-龍貓」及「剪紙課」，創作屬於自己的「手形小卡片」，回家後可以當成禮物，送給家人。

(中時 )

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