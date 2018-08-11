新竹》拜訪行程遭攻擊成跨黨派選舉合作 謝文進澄清

新竹市長參選人謝文進11日籲對手多關心民生議題，不是什麼都是政黨、選舉利益。（陳育賢攝）

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新竹市長參選人謝文進（中）11日澄清9日拜訪新竹縣議會，是單純的民生議題請益與訪問，籲對手多關心民生議題。（陳育賢攝）

新竹市長參選人謝文進本月9日為關心水資源、垃圾等議題，拜訪新竹縣長邱鏡淳與議長張鎮榮，會後縣長參選人楊文科也到場討論，但遭對手指此是跨黨合作傷害到楊文科，謝文進11日特別召開記者會澄清該行程，並籲對手多關心民生議題，不是什麼都是政黨、選舉利益。

謝文進表示，9日拜會新竹縣議會的事，結果遭兩個對手政黨看了新聞報導不是滋味，造成好朋友楊文科的困擾，讓他深覺不安，有必要澄清。

他說，當天行程的原始動機是他決定參選市長後，有不少人反映這麼多年來新竹人想要喝好水的願望都沒有得到好好的處理，拜訪新竹縣是希望讓大新竹地區的居民有口好水喝。

而專家向他表示改善辦法必須透過縣、市合作才能找對方法解決，他是下屆市長參選人，當然要了解且建立與縣政府、議會的溝通平台，而他自己與邱鏡淳及張鎮榮都是老朋友，因此敲定訪問行程。

之後，議長張鎮榮認為未來要解決問題的是下任縣長，所以邀請參選人楊文科來加入討論，他們也因此在包括喝好水、垃圾、交通、撥用公有地等議題上交換了很多保貴意見與達成共識。

謝文進指出，這本來就是跨區域跨黨派合作處理的問題，他是無黨籍的，楊文科是國民黨提名的，如果兩人都當選，當然可以跨黨派合作，改善彼此都關心的問題，絕不是為了選舉才來握手作秀的。

只是沒想到如此關心縣、市政議題的拜訪、請益行程，竟然分別刺激到民進黨和國民黨其他參選人，有對手政黨批評他和楊文科的合作是「匪夷所思」，也批楊文科行為傷害了國民黨，讓他與張鎮榮都覺得很過意不去。

謝文進說，單純的關心民生問題，卻被大作文章，他才覺得奇怪，不是所有動作都只是政黨、選舉利益，他籲請其它參選人不要只有一黨之私，希望大家應該多想想怎麼解決民生議題，他個人非常歡迎來討論。

(中時 )

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