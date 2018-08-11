國際燈光大師周鍊再造台中公園光環境 七夕浪漫點燈

2018年08月11日 15:19 中時 陳世宗

台中舊城將再添風華！市府建設局邀請曾為紐約自由女神像進行燈光設計的國際燈光大師周鍊及其合作團隊，在有百年歷史的台中公園進行光環境再造計畫，包括日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境，佈置水底燈、線條燈、踢腳燈、矮柱燈等多樣彩色LED燈光；營造浪漫的環湖景色，將於8月17日七夕情人節晚間7時30分正式點燈，展現綺麗風情。

建設局長黃玉霖表示，台中公園光環境再造計畫在多處區域進行照明、佈燈，也進行公園設施的亮度平衡改善，例如在湖心亭外屋簷滴水線側緣既有的燈具下方，加裝LED線條燈、下照筒燈，並在亭內裝設10至20瓦數的投光燈。夜間遠望，猶如一座矗立湖中的華麗宮殿。

另外，日月湖底也裝設LED水底燈，以自動化智慧控制系統，利用水景及燈光變幻展現層次感，並隨著時間和噴泉變化，調配投射燈光變換顏色，讓民眾在晚上也能清楚看到噴泉水舞之美。

黃玉霖指出，日月湖上「中山橋」和「中正橋」也特別重塑光效。紅色日式木造的中山橋，安裝赭紅色的線條燈於原設燈具溝槽內，以打亮橋面，並用橘黃色線條燈打亮牆面；橋底下中央兩側裝設投光燈打亮牆底下紅色結構，突顯中山橋優雅的外觀特色。

至於中式磚造拱型的中正橋，則將原本圓形燈具拆除，於結構內安裝線條燈，拱橋的兩岸安裝投射燈，每個柱邊裝設踢腳燈，橋底中央並安裝投光燈，整體凸顯橋身美感與流線感。

日月湖周邊的環湖步道四周則裝設昏黃色的燈光照明，並設有荷花池區矮柱燈、環湖矮柱燈、環湖步道單邊發光踢腳燈、景觀高燈、地埋燈等；環湖樹木的樹幹並以圈圍不傷樹身的方式，裝設投樹燈，讓日月湖周邊景觀隨著燈具構築不同氣氛的美麗夜景。

黃玉霖強調，這次日月湖光環境再造，不僅汰換老舊燈具，也呈現燈光層次、物體真實顏色，創造無眩舒適環境，並兼顧公園各區和出入口照明安全。未來景觀燈入夜後將分批輪流熄燈，節約能源，更納入智慧控制系統，並將配合節慶、假日、活動需求，以多種燈光變場模式，塑造與古蹟互相襯托的柔美氛圍，讓整個公園在夜裡活化熱鬧起來。

(中時 )