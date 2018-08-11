亞運》19次神撲救完封 男足門神潘文傑說話了

2018年08月11日 15:11 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華男足相隔52年重返亞運賽場，歷史性首戰幾乎全看門神潘文傑表演，全場上演驚人的19次撲救，漂亮完封勁敵巴勒斯坦，讓中華隊以0比0拿到寶貴的1分積分。潘文傑賽後強調精神面的專注與投入，「最滿意的撲救非常多，只要威脅到台灣的大門，對我而言都是最滿意的撲救！」

巴勒斯坦被視為A組的強隊之一，首戰共計38次射門、獲得13個角球，數據也說明他們的強大。尤其比賽的印尼勿加泗市賽前下起暴雨，結果巴國全場19次射正，竟然都被潘文傑化解，更是難能可貴。

「進攻方面，因為下雨的摩擦力減少，會影響我長傳球的球點；防守方面，也因為全身都是水，接球也沒辦法好好掌握，像對方門將應該也是因為下雨，脫手了好幾次。」潘文傑說。

潘文傑指出，守門員教練在賽前提醒他，盡量用最安全的方式處理球，當然能保住球是最好，不能抱著球就是擋在球場的左右兩側，絕不能擋在球場中間地帶防止第二波被補門，很滿意有做到教練的要求。

潘文傑強調，能夠扛住對手的猛攻，他和隊長陳庭揚、王睿3個超齡球員在後防線上的默契、配合非常重要，「我們非常相信彼此，還有即使在場下的隊友，也都給予在一線作戰的隊友力量，用聲音鼓勵每一個人，也非常棒。甚至我也要感謝現場近百名的巴勒斯坦球迷，是他們的聲音讓我更想完封這場比賽！」潘文傑霸氣的說。

(中時電子報)