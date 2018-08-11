又6家標「中國台灣」飯店喊冤 觀光局：將了解

位於林口的亞昕福朋喜來登酒店WiFi網路連線畫面中，國家及語言選單出現「中國台灣」選項惹議。（亞昕福朋喜來登提供/中央社）　

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中時電子報
記者上網查，台北威斯汀六福皇宮標示的是台北台灣。翻攝官網

新北市林口亞昕福朋喜來登酒店Wifi選單出現「中國台灣」，且掛上五星旗，遭網友踢爆後，有網友提供一份SPG俱樂部資料顯示，喜達屋酒店旗下的台北W飯店、台北寒舍艾美酒店、台北賦樂旅居、台北喜來登大飯店、台北威斯汀六福皇宮及台北中山雅樂軒酒店等6家也標示為「台北，中國台灣」。觀光局表示，將進一步了解。

台北寒舍艾美酒店、台北喜來登大飯店表示，寒舍艾美在台灣的網站標示的是台北台灣，是沒有問題的。台北威斯汀六福皇宮也說，台灣官網標示是沒問題的。記者尚未取得台北W飯店、台北賦樂旅居及台北中山雅樂軒酒店等回應。

一不具名的飯店從業人員表示，喜達屋酒店集團旗下有11個品牌，在近100個國家有逾1500個豪華酒店及渡假酒店，該份資料應是喜達屋酒店集團官網上的中文簡體版，對台灣而言是海外版，台灣無法置喙。

網友前天踢爆新北市林口亞昕福朋喜來登酒店Wifi選單出現「中國台灣」後，有網友在ptt上po文指北市西華飯店、台中市富王大飯店、宜蘭縣蘇澳大飯店、高雄市漢華酒店等6間飯店，簡體中文版的網頁上也將地址欄的台灣改成「中國台灣」，業者已紛紛改正。

今又有民眾提供前述資料，指喜達屋酒店旗下的台北W飯店、台北寒舍艾美酒店、台北賦樂旅居及台北威斯汀六福皇宮等6家也標示為「台北，中國台灣」。

(中時電子報)

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