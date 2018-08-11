夏日遊佐賀 在「GALLERY有田」喝下午茶避烈日

2018年08月11日 15:26 工商 張佩芬

記者幸運選上梅莉史翠普用過的同款杯子。（張佩芬攝）

店內以杯牆做裝飾。（張佩芬攝）

日式、中式、西式、花卉、卡通各種圖案的杯子任選。（張佩芬攝）

芒果豆腐裝在華麗的大盤內，顯得身價不凡。（張佩芬攝）

有田燒花樣裝飾的Mini Cooper。（張佩芬攝）

店內馬桶也是精美的有田燒。（張佩芬攝）

全球熱浪來襲，夏天出門旅遊，在室外待久了，渾身大汗，再美的風景也失色，適時安排一段室內遊程，最為愜意。在日本佐賀「GALLERY有田」喝下午茶避烈日，與梅莉史翠普用同款杯子，是夏日最舒心的旅遊行程。

「GALLERY有田」是一間有田燒主題餐廳，不論是正餐或下午茶，都採用有田燒製作的餐盤、茶杯與咖啡杯，店內陳列的2千多個有田燒的杯子，不光是裝飾美化空間，客人還可從中挑選自己喜歡的杯子使用。

名貴的有田燒，客人要花不少時間挑出其中的最愛，如果不想喝到的是小小一杯茶或咖啡，就要用心挑選一個又大又美的杯子，因為這裡不提供免費續杯的。不過如果選擇的是冰品，就不能自己選杯子用了。

店內有多樣的甜食可選用，盛裝的盤子貴氣華麗，色彩繽紛，客人一定會先拍照才捨得開始吃。芒果豆腐、紅豆鬆餅綠茶冰淇淋、黃豆粉豆腐，不光是好看，也很好吃，價格也挺親民的，兩百台幣上下，可以消磨一整個下午。

店門口擺了一輛全世界唯一用有田燒花樣裝飾的Mini Cooper，讓旅客還沒進門就圍著這輛車觀賞拍照，開始興奮驚奇之旅。

國際巨星梅莉史翠普曾經用過「相集窯」製作的有田燒杯子上電視節目，淺藍色的底配上粉紅色的櫻花，浪漫典雅，「GALLERY有田」店內也有，記者非常幸運，選上同一款式杯子，只是店內設的販賣區並未銷售相同款式的杯組，真有，聽說最貴的賣價超過30萬日幣，一般人也出不了手。

目前國內有航班直飛佐賀的是台灣虎航，航班機位由五福旅行社獨包，五福一年四季提供20多種旅遊行程，去年剛推出時到菜市場推銷優惠行程，還被婆婆媽媽誤會是詐騙集團呢！

(工商 )