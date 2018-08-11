亞運》男籃換血出征 隊長陳盈駿：打出我們的球風！

2018年08月11日 15:41 中時電子報 李弘斌 ／桃園報導 ／桃園報導

中華男籃出征雅加達亞運，在桃園機場合照。（李弘斌攝）

中華男籃11日清晨搭機出征雅加達亞運，面對本屆亞運跟日本、卡達兩大強敵同組，隊長陳盈駿坦承目前男籃面臨換血陣痛期，需要年輕一代扛起責任，一起頂下來，「打出屬於我們的球風！」

中華男籃這次在雅加達想闖8強難度很高，畢竟過去的看板球星田壘、曾文鼎都已交棒，也沒有「新台灣人」戴維斯助陣，內線高度不足成為嚴重罩門，只能寄望執行教練帕克的「小球戰術」能夠發揮，由劉錚、周儀翔與陳盈駿3大主力打出隊形。

中華男籃執行教練帕克希望在亞運打出小球戰術。（李弘斌攝）

「這是個陣痛期，會面臨到很多的壓力、外面批評的聲音，都是我們要接受的。」陳盈駿說：「換個角度想，這些壓力也是動力，希望年輕的球員能夠頂下來，這幾年透過瓊斯盃、亞運，累積更多的經驗，打出我們的球風。」

陳盈駿出征雅加達，也沒忘記戴著他視為幸運物的十字架項鍊。儘管比賽中不能戴，但他會在比賽前開完會並開始團隊熱身前，做個禱告再把項鍊取下，「因為比賽是很吵雜的，若被外界聲音影響，也會影響你的表現。信仰帶給我比較安定的心，比賽前我會做很多禱告，讓自己平靜下來，清楚想好自己今天要帶給球隊什麼幫助。」

(中時電子報)