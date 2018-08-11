柱柱姐小金門助陣 楊鎮浯揮師進軍縣府

2018年08月11日 15:45 中時 李金生

「拜託！」楊鎮浯在柱柱姐助陣下，揮師進軍縣府。（楊鎮浯辦公室提供）

洪秀柱專程赴洪氏家廟祭祖，小金門宗親熱烈歡迎。（楊鎮浯辦公室提供）

柱柱姐走訪東林市場，關心駐軍離開後的商業景氣。（楊鎮浯辦公室提供）

國民黨前主席洪秀柱跨海替金門縣長參選人楊鎮浯拉抬聲勢，2人暢談治縣理念，聚焦金門大橋和小金門未來發展方向。她今（11）日頂著炎陽陪同掃街造勢，開心表示：「我一定會再回來！」

昨晚夜宿小金門的洪秀柱，今天一早偕縣議長洪麗萍等人，陪同楊鎮浯赴東林市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，「柱柱姐好！」、「楊鎮浯當選！」的聲音此起彼落，場面十分溫馨。

洪秀柱表示，烈嶼擁有豐富的人文和自然資源，未來可加強開發利用。但她也憂心小金門在駐軍裁減後，商業景氣蕭條低迷，認為在金門大橋通車前，應及早就觀光、商業的配套做出完善規畫，否則可能陷入困境。

曾任縣府觀光處長的楊鎮浯也回應指出，小金門現有的碼頭可轉型為「金門休閒旅遊海上中心」基地，在金門大橋通車後，結合生態旅遊與大、二膽海上遊，並搭配近海休閒漁業，走出不一樣的未來。

楊鎮浯並表示，烈嶼的觀光與產業配套規畫，重點在吸引旅遊人口，並增加遊客留駐時間，才能真正帶動地方發展。未來，縣府相關單位也可協助導入文創產業，加大烈嶼地區觀光旅遊的深度及廣度。

柱柱姐今天也前往洪氏家廟祭祖，並走訪地區資深黨員和耆老，與鄉老們開心閒話家常，在國境之西的小金門，用熱情關懷鄉親，也陪同以「真實」為競選主軸的楊鎮浯，一步一腳印的展開他的縣長之路。

(中時 )