肝基會24週年慶 盼消滅B肝C肝

2018年08月11日 16:22 中時 林周義

肝病防治學術基金會今慶祝24週年，今年首創「保肝全壘打2.0」服務，將過去抽血、超音波兩階段合而為一，並聯繫B、C肝患者，助其就醫。前總統馬英九也受邀到場，以自己的肝炎經歷，提醒民眾護肝，重視健康。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘教授表示，很多病友很早以前就得到B肝、C肝，在不知情的情況下演變成肝硬化，甚至肝癌。今年創立的「保肝全壘打2.0」服務，盼提升B、C肝的追蹤率及治療率。這項服務先以雲、嘉、南為目標，派遣醫師下鄉，助B、C肝病友得到篩檢、衛教、追蹤、治療的「一條龍」醫療協助。

過去肝基會已舉辦超過650場篩檢、超過1000場衛教活動。楊培銘表示，如今的技術能讓B肝得到控制，而C肝口服新藥也能帶來95-98%的治癒率，鼓勵病友不要以為人生已經黑暗，應勇於接受治療。

今年二月挑戰玉山攻頂的鄒寶臨就是其中一個例子。現年60歲的他，在大學期間就發現自己是B肝帶原者。30年後爆發猛爆性肝炎，鄒寶臨的肝臟迅速衰竭，只好飛往國外換肝。他表示，越早意識到自己的病情，對個人、社會就越有幫助。登山那天風大霧大，但病友們一到了山頂便發現霧後有陽光。

對於病友的登山舉動，馬英九前總統表示佩服，他表示自己也曾攻頂玉山，一到山上便恨不得有一台直升機把他接下山。曾罹患肝炎的他，日後積極運動，為捐贈器官努力。馬前總統也鼓勵民眾多重視肝臟健康。

肝基會董事長許金川表示，醫生為病人而存在，病人若有痛苦，應想辦法解決。肝基會未來計劃創建肝病醫學中心，以肝病為出發點提供治療，盼將病人朋友化、朋友親人化，以達到視病猶親的核心價值。

(中時 )