蔡英文訪老人養護中心 與爺奶互尬健康操

蔡英文總統參訪老人養護中心，一同與長輩互尬健康操。（王文吉攝）

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蔡英文總統參訪老人養護中心，一同與長輩互尬健康操。（王文吉攝）
養護機構長輩表演太鼓，歡迎蔡英文總統蒞臨。（王文吉攝）
蔡英文總統（右二）參觀復健室，親切地向住民長輩寒暄問暖。（王文吉攝）
蔡英文總統與養護機構的住民長輩合影。（王文吉攝）
位於台中豐原公老坪的田園老人渡假安養中心，環境清幽，為台中市規模最大的養護機構。（王文吉攝）

位於台中豐原公老坪的田園老人渡假安養中心，為台中市規模最大的養護機構，兼任民進黨主席的蔡英文總統，11日南下台中進行輔選列車行程，特別抽空前往參訪。蔡總統除聽取機構簡報、參觀復健室，牙醫診間外，還下場一起跳起樂齡健康操，難得將國事放一邊，手舞足蹈，與長輩開心互動。

蔡英文總統11日由行政院中部辦公室執行長方昇茂、豐原區農會總幹事蔡森揚陪同，前往田園老人渡假安養中心參訪。機構特別邀請平均年齡75歲的住民表演太鼓，還有阿公、阿嬤跟著世大運主題曲《擁抱世界擁抱你》節奏，大跳健康操，蔡總統也受邀與長輩一同 手舞足蹈。

蔡總統親切與長輩寒暄、問好，頻頻低頭詢問「住得習慣嗎？環境怎麼樣？」許多爺爺、奶奶看到蔡總統蒞臨，紛紛拄著拐杖、坐輪椅到大廳迎接，蔡總統短暫停留1個小時左右，即驅車離去，全程未發表政策性談話。

田園幸福樂活園區執行長陸冠全表示，該機構是全台中規模最大的老人養護機構，規劃200床，規劃有200床，目前入住率百分之百，蔡總統此行參訪復健室、牙醫診間等，主要是關懷住民，了解長輩入住情況及機構環境，也沒有和我們交換老人長照方面的意見。

(中時 )

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