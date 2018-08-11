1鄉4溪3匯流蔚奇景　清濁黃3色溪水「涇渭分明」

2018年08月11日 16:24 中時 沈揮勝

陳有蘭溪匯入濁水溪，呈現黃、黑「陰陽水域」。（沈揮勝攝）

水里鬧區上游的銃櫃溪，放流時黃濁的溪水匯入清澈的水里溪，「涇渭分明」；但銃櫃溪放流非常態，可遇不可求。（沈揮勝攝）

水里溪(右)匯入濁水溪，呈現陰陽水域。（沈揮勝攝）

龍神橋頭，陳有蘭溪匯入濁水溪，兩溪水色完全不同。（沈揮勝攝）

果真是「涇渭分明」，難得1鄉出現3水景！南投縣水里鄉濁水溪、陳有蘭溪、水里溪與銃櫃溪4溪分段來匯，3處匯流點因水色不同，各自呈現2色「陰陽水域」景況，當地土生土長的賴龍德，以及立委許淑華服務處主任石賢民都說，家鄉得天獨厚，4溪3匯蔚奇景！

黃河最大支流涇河水清，涇河最大支流渭河水渾，兩河匯流清濁不混，此為「涇渭分明」典故由來。

專精經脈、穴道、磁場等民俗療法，常義務幫鄉親減輕苦痛的賴龍德表示，台灣第1長河濁水溪的最大支流陳有蘭溪發源於玉山，南北貫穿信義鄉，在水里龍神橋與濁水溪交匯；濁水溪水是灰黑色的、陳有蘭溪的水是渾黃的，兩溪交流一黑一黃，像「涇渭分明」另類寫照。

賴龍德強調，濁水溪與陳有蘭溪黑黃匯流固然引人矚目，但玉山國家公園管理處辦公室附近的水里溪、濁水溪匯流點更是讓人驚豔！水里溪水來自日月潭，水質清澈成藍色，當它匯入濁水溪時，翠藍與灰黑區隔明顯，一直到下游接近集集鎮境內，才逐漸混在一起。

賴龍德指出，上述2處匯流點，在夏季呈常態狀況，冬季枯水期較不明顯；另，貫穿水里街區的水里溪水質翠藍，南側銃櫃溪與銃櫃壩放流時，黃濁的溪水在民權橋上方與水里溪交匯，也呈現另種藍黃分明景況；不過銃櫃溪放流要看機緣，並非常態可目擊。

水里鄉耆老劉水說，1鄉4溪3匯流，黑配黃、藍配黑、黃配藍，展現不同形式的「涇渭分明」奇景，素有「山城水都」美稱的水里鄉獨享。

(中時 )