王淨為戲硬學彈琴 林柏叡練騎檔車摔慘

王淨（左起）、柯淑勤、林柏叡、吳岳擎最近忙著為戲做宣傳。（圖片提供：台視）

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王淨、林柏叡、吳岳擎以及製作人柯宜勤電影版《鬥魚》宣傳，日前一起接受《台灣名人堂》專訪，將15年前的偶像劇搬上大銀幕，柯宜勤認為「這是一個很好的時間點」，她坦言在中國有很多成功的電視劇，但緊接著翻拍電影幾乎都沒有成功的案例，她直言：「因為我覺得時間太近了，這個時間點做《鬥魚》是非常好的時機！」。

三位新生代演員對於重新詮釋偶像劇中的經典角色，各自有不同難關要克服，王淨率先表示自己根本不會彈琴是為拍戲硬練，在《鬥魚》劇中飾演女主角的王淨，外型文靜又獨立，她表示小時候曾獨自到美國唸書，遭遇過被孤立、排擠的情況，她說：「連在洛杉磯那麼多華人的地方，都還是會被看不起。」，而王淨節目中談到接下《鬥魚》劇中角色後，媽媽還開心尖叫說「妳這麼棒！」，讓王淨笑開懷說：「她比我還High！」

而林柏叡則透露自己不會騎檔車：「我只要一有空就練習、大概摔了6、7次，摔到後面都沒感覺！」林柏叡更自爆不覺得劇中打戲困難：「還經歷過滿多這種事情，有過幾年的時間比較叛逆！」不過對於吳岳擎來說最大的困難點就是「學習耍叛逆」，他一臉陽光笑說：「我從小就是一個標準乖乖牌學生，扣子永遠要扣到最高！」他表示，不希望自己的家人、生活被大家關注，但正能量滿點的他也轉念說到：「與其害怕人家知道我的感情，不如我把工作做好，搞不好我有能力可以影響社會。」

從小就很乖、很保守的吳岳擎則表示，以前學生時代沒有打過架、沒有逃過學，在劇中需要叛逆的拿著棒球棍，變「壞」這件事就讓吳岳擎興奮的說：「這對我來說很新鮮，讓我覺得當演員很幸福，可以接觸很多事情。」

(中時 )

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