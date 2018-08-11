啟動小小超級戰警 江啟臣與萌警同樂

2018年08月11日 16:22 中時 王文吉

小朋友穿上小小警察制服，體驗騎乘警用哈雷機車，模樣萌翻全場。（王文吉攝）

「啟動小小超級戰警」活動報名相當熱烈。（王文吉攝）

長大後我想當警察！台灣新世代關懷協會11日上午在豐陽國中舉行「啟動小小超級戰警」活動，讓小朋友體驗警察職業，小朋友穿上警察制服，模樣萌翻全場，50多對親子檔通過指紋辨識、騎乘哈雷警用摩托車、交通指揮及婦幼安全教導等關卡，順利領取結業證書。

台灣新世代關懷協會近年來努力推廣親子活動，包含「新世代盃國小籃球錦標賽」、「豐原區3對3籃球活動」與親子講座等，暑假期間舉辦小小警察體驗營，身兼協會理事長的立委江啟臣與台中市議員張瀞分、陳本添特別到場與親子同樂。

小朋友穿上小小警察制服，一關一關地闖，最後拿著象徵完成的5顆星星證書，個個萌翻全場，殺了不少爸媽的手機記憶體。曾爸爸表示，一看到活動資訊就趕緊上網報名，幸好還有搶到名額，但是很多朋友沒有搶到，希望還能有下一梯次的活動。

江啟臣表示，他曾在他處看過類似活動，故今年著手辦理，沒想到一開放報名就獲得熱烈迴響，不到半天就額滿。他說，警察是人民保母，惟有大家一起共同合作，才能讓我們的家園更安全，透過這類的活動讓小朋友更瞭解警察的工作，同時也教導正確的交通及學童人身安全知識，守護我們的孩子。

(中時 )