啟動小小超級戰警 江啟臣與萌警同樂

正牌女警指導小朋友正確的交通指揮手勢。（王文吉攝）

友善列印
中時
小朋友穿上小小警察制服，體驗騎乘警用哈雷機車，模樣萌翻全場。（王文吉攝）
「啟動小小超級戰警」活動報名相當熱烈。（王文吉攝）

長大後我想當警察！台灣新世代關懷協會11日上午在豐陽國中舉行「啟動小小超級戰警」活動，讓小朋友體驗警察職業，小朋友穿上警察制服，模樣萌翻全場，50多對親子檔通過指紋辨識、騎乘哈雷警用摩托車、交通指揮及婦幼安全教導等關卡，順利領取結業證書。

台灣新世代關懷協會近年來努力推廣親子活動，包含「新世代盃國小籃球錦標賽」、「豐原區3對3籃球活動」與親子講座等，暑假期間舉辦小小警察體驗營，身兼協會理事長的立委江啟臣與台中市議員張瀞分、陳本添特別到場與親子同樂。

小朋友穿上小小警察制服，一關一關地闖，最後拿著象徵完成的5顆星星證書，個個萌翻全場，殺了不少爸媽的手機記憶體。曾爸爸表示，一看到活動資訊就趕緊上網報名，幸好還有搶到名額，但是很多朋友沒有搶到，希望還能有下一梯次的活動。

江啟臣表示，他曾在他處看過類似活動，故今年著手辦理，沒想到一開放報名就獲得熱烈迴響，不到半天就額滿。他說，警察是人民保母，惟有大家一起共同合作，才能讓我們的家園更安全，透過這類的活動讓小朋友更瞭解警察的工作，同時也教導正確的交通及學童人身安全知識，守護我們的孩子。

(中時 )

1鄉4溪3匯流蔚奇景　清濁黃3色溪… 沒想到這也踩雷…營養師不吃的13…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。