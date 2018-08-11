非核家園請鬼發電 前台電副總批：備轉率6％明明是靠核電

2018年08月11日 16:24 中時電子報 邱文秀

《兩岸一定旺 關鍵2018》發電"來陰的?" 非核家園成非核"墓園" 公墓種電"請鬼來電?"│中視新聞LIVE直播20180810

內政部在鬼門開前出「鬼」點子，打算在公墓內，設置太陽能發電事業，從用愛發電晉級變成「用鬼發電」，非核家園變「非核墓園」？台電前副總陳布燦10日受邀上節目，不僅嗆「蔡政府很搞笑」，總統蔡英文、內政部長徐國勇是否要從自家祖墳試起，更直言6%的備轉容量，來源「就是核二兩部機，核三兩部機」。

內政部於部務會報日前通過「非都市土地使用管制規則」第6條附表一修正草案，有鑑於國內土葬率逐年下降，公墓土地需求應重新檢討為更有效利用，另為配合2025非核家園政策目標，修正非都市土地容許使用項目，未來修法後即可在既有公墓內發展太陽光電發電事業。被網友笑非核家園變「非核墓園」。

台電前副總陳布燦10日受邀上中視節目《兩岸一定旺，關鍵2018》，他對「用鬼發電」、「非核墓園」不以為然，他說，「我來自彰化鄉下，我們鄉下人對風水非常非常重視」，如果家裡不平安，第一件事一定會想風水出了問題，可能遷葬怎麼樣。風水好，子孫可能就會當大官，就會做到內政部長，所以他猜徐國勇家的祖墳「應該葬得很不錯，風水一定很好」，既然徐國勇覺得公墓種電可行，那他不如把自家祖先也弄上太陽能發電。

陳布燦說，通常祖墳要有一點改變，風水都很敏感，要是徐國勇當上行政院長那大家都來種電。蔡總統家裡墓園很大，也應該來種電，要是她連任了，那大家當然通通來種電，架設太陽能對祖先是有幫助的。

再說到「非核家園」，陳布燦表示，核能是能量密度最高的發電方式，若要換成太陽能發電，則需要2700公頃的地，「台灣去哪找2700公頃的地？」適合太陽能發電的地方是，非洲的撒哈拉大沙漠、蒙古的大戈壁及美國中西部。

台灣寸土寸金，陳布燦舉例，若要湖泊、水庫、屋頂積極種電，大家可以試著想像石門水庫或日月潭鋪滿太陽能的極板，那會是怎麼樣美妙的光景？

他說，「我覺得蔡政府很搞笑」，如果徐國勇堅持墓地種電，也許鬼門開大家的祖先就會通通跑出來，徐國勇說不定可以跟祖先們商量一下。他覺得，種種樹不要用「肺」發電不是很好嗎?「台灣這麼美麗的一個島，真的要把它弄成這麼醜陋？」乾脆就讓祖靈跟徐國勇好好談一談。

陳布燦說，國民黨是一個很傻的政黨，因為陳水扁執政時把電價壓住，即便台電累積虧損已快到2000多億，公司都快不行了，還是堅持不讓漲價。馬英九當總統時，擔心台電垮掉會沒辦法買燃料，最後受苦的是全國人民，最後決定油電雙漲，結果被民進黨拿來攻他。

陳布燦說，蔡政府上台不用核能大量火力全開，油價一直漲，媒價一直漲，而且還會一直漲下去!陳布燦指出，當初開發核能正是著眼於「不會受國際市場的波動」，大部分成本都是在建廠時投入，之後逐年攤提，這是核能最大優勢，且又十分穩定。

今年行政院對外宣稱我們有將近6%的備轉容量，陳布燦說，這6%哪裡來，「就是從核二兩部機，核三兩部機來」，「而這個合起來的6%，就是讓台灣還勉強可以度過夏天」，所以蔡總統應該慶幸「還好沒有非核非得很徹底」，否則要是照她的這個理論，大家就慘了只好每天限電。

(中時電子報)