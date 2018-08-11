沒想到這也踩雷…營養師不吃的13種致癌食物

2018年08月11日 16:29 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

都說加工食品少吃，但令人吃驚的是，我們餐桌上卻經常出現這些東西而不自知。醃漬食品、基改的玉米、馬鈴薯，甚至養殖的鮭魚等食物，其實暗藏著可怕的致癌風險。營養教育博士白小良表示，加工食品在製作過程中，會加入或生成一些可能致癌的物質，在日常飲食中大量出現，為個人健康著想，可千萬別踩雷吃下肚。

白小良在時報出版的《讓錯誤的營養觀害了你2》一書中指出，食品加工的過程中，會加入或生成一些可能會致癌的物質，最常見的有下列13類加工食品，務必在日常飲食儘量排除。以下是營養師不會吃的13種致癌食物。

1.微波爐爆米花：許多廠商在製作過程中，添加玉米油及防腐劑，會引起胃癌及引發皮膚紅疹有關。而微波爐爆米花所使用的紙袋，內層含有種名為全氟辛酸的有毒物質，可能與腎臟、胰臟、肝臟、睾丸、膀胱等器官的癌細胞生成及不孕有關。

2.番茄罐頭：大部分罐頭食品已被塑化劑雙酚A（BPA）汙染，這會導致基因突變。尤其番茄罐頭最為嚴重，因為番茄浸泡在酸性液體中，鋁罐容器內層塗面上的BPA會滲入番茄原料中。務必要避免讓兒童攝取任何被 BPA汙染的食品。

3.加工過的肉類製品：例如香腸、火腿、熱狗、培根、燻肉等含鹽量極高，且含有亞硝酸鹽。動物實驗已證實亞硝胺會致癌，當亞硝酸鹽轉變為亞硝胺，對人體也可能會致癌。

4.人工飼養的鮭魚：養魚場飼養鮭魚，有時會使用抗生素、殺蟲劑及不明的化學物，這些可能會造成細胞病變。人工鮭魚也可能被多氯聯苯（PCBs）和汞汙染。

5.馬鈴薯或洋芋片：含高油脂，甚至含有會導致血清壞膽固醇上升的反式脂肪，廠商為了增加薯片脆度，添加的丙烯醯胺（Acrylamide）是致癌物質，香菸當中也含有此成份。

6.原料中使用氫化油（Hydrogenated oil）：例如烘焙食品、餅乾、各種酥脆零食經常用氫化油（也就是反式脂肪）來保存和改善食品外觀。這類食品同時含高量ω-6，攝取ω-6量過多會誘導身體發炎，影響健康。

7.醃漬食品：含鹽量極高，對生理絶對造成負面的影響。

8.高度加工的白麵粉：在加工漂白過程中使用氯氣，且過度加工的精碾麵粉容易讓血糖起伏很大。

9.基因改造的農產品：例如玉米、馬鈴薯、穀類、和黃豆，因為經過化學品的處理和生長，至今醫學上尚無肯定的科學證據，證實基因改造生物體（GMOs）會誘發免疫系統導致身體發炎，及造成腦部和肝臟傷害。但其潛在的負面影響仍不排除。

10.含高量精製糖的食品：例如糖果、蛋糕、餅乾、汽水、可樂及各式甜點，大都含有無法讓身體自然代謝掉的高果糖玉米糖漿。

11.人工合成甜味劑：雖不含熱量，但仍然會使體重上升及導致糖尿病。最常用的阿斯巴甜 （Aspartame）也會讓人想吃更多的甜食，且在分解後對胃產生毒性。

12.酒：適量沒有問題，但過量會增加口腔、食道、肝、直腸、結腸癌及停經後女性罹患乳癌的機率。

13.紅色肉類：和飲酒一樣，適量沒有問題，但攝取過量的紅色肉類，例如牛肉含有大量的飽和脂肪酸，可能會增加直腸與攝護腺癌的機率。

中時電子報關心您：飲酒過量有礙健康！

(中時電子報)