100輛嗆聲公車上路 韓國瑜：從市場進市府

2018年08月11日 16:45 中時 劉宥廷

國民黨高雄市長參選人韓國瑜在等待搭公車同時，向路過人車請託，讓他帶領高雄民眾走向首富城市。(劉宥廷攝)

韓國瑜表示，羅、游都不是豪門大富大貴，自己選舉也需要經費，兩人卻願意將募到的第一桶糧食捐給高雄市，贊助100輛嗆聲公車，非常難能可貴。(劉宥廷攝)

國民黨台北市議員參選人羅智強、游淑慧募款捐助高雄市長參選人韓國瑜的100輛「嗆聲公車」正式在高雄上路，韓一行人11日搭公車從果菜市場出發前往市政府；韓說，以賣菜郎身分從市場進市府，象徵進軍市府不忘本，政治人物要與基層在一起，誓言打造高雄變成全台最有錢的城市。

羅智強、游淑慧專程南下與韓國瑜同行，黨籍市議員參選人許崑源、李雅靜、李眉蓁、蔡金晏、邱于軒、鄭東元、蔡武宏等人也來一起嗆聲，搭乘南台灣客運90號民族幹線公車，前往市府站；甚至有好幾位高齡長輩搭自掏腰包買高鐵南下參與，令韓驚喜又感動。

韓國瑜表示，羅、游都不是豪門大富大貴，自己選舉也需要經費，兩人卻願意將募到的第一桶糧食捐給高雄市，贊助100輛嗆聲公車，非常難能可貴；這次競選，他不會掛旗幟，因沒有經費，也不會成立競選總部，他只會不停論述，希望喚醒高雄鄉親的熱情，告訴高雄鄉親未來如何讓高雄變成又年輕又有錢，成為全台首富城市。

此外，民進黨高市長參選人陳其邁日前接受民間公民團體沃草「市長給問嗎」現場直播時，被問到是否支持特赦前總統陳水扁提問時，陳說「我認為應該可以考慮特赦阿扁！」韓國瑜受訪被問到對於特赦陳水扁看法時，韓說，高雄市長跟特赦之間，完全沒有邏輯的必然性吧。

韓強調，選高市長最重要的就是把城市帶向富強、帶向賺錢，帶向產業興旺，投資下一代良好的教育，過多的政治表述，意識形態與政黨政治之間未必是好的政治主張，在參選高市長上不會做任何表態。

(中時 )