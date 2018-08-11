影》七萬民眾集結怒吼 要美軍基地離開沖繩！

2018年08月11日 16:40 中時電子報 李靖棠

據日經新聞報導，爭議多年卻始終無解的駐日美軍（United States Forces Japan）普天間基地（MCAS Futenma）遷移問題，在支持搬遷的知事（縣長）翁長雄志（Takeshi Onaga）於8月8日胰臟癌病逝後，再次出現引爆點。今日上午，有多達7萬名沖繩民眾不畏懼颱風、集結至那霸（Naha）市區舉行縣民大會，不僅要求中央政府遷移普天間空軍基地、同時也呼籲、停止名護市辺野古新建陸戰隊基地的決定，還給沖繩居民安樂的生活。

抗議民眾在大會開始前，為病逝的反抗鬥士翁長雄志知事默哀一分鐘，其次子翁長雄治也登上舞台，感謝眾人對父親的愛戴，他也表示，父親即使在病榻上，仍不停地閱讀相關阻擋基地興建的資料與文件，始終心繫沖繩縣居民的福祉。參加大會的縣民，更是高舉標語、呼喊口號，期望政府能真正聽到沖繩的聲音。

生前對美軍基地的理念、與首相安倍晉三（圖左）極為不同的已故沖繩縣知事翁長雄志（圖右）。（圖/美聯社）

《琉球新報》指出，全日本的民眾與政府，都希望藉由駐日美軍與美軍基地，鞏固美日安保體制，保護國家的安全。但這個想法、對於居住和生活在沖繩的民眾而言，卻是極度不公平的「選擇」。僅佔國土總面積0.6%的沖繩縣，卻被迫支持、供養與負擔多達7成比例的美軍基地，實在對財政、社會與安全都是過重的負擔。

生前親自參與抗爭、要求美軍普天間機場撤出沖繩的已故知事翁長雄志。（圖/美聯社）

Thank you for your dedicated service, Governor Onaga. @USForcesJapan sends their deepest condolences to your friends and family. pic.twitter.com/KdTyCqIj32 — U.S. Forces Japan (@USForcesJapan) 2018年8月9日

出生於美軍佔領時期的翁長雄志，是沖繩那霸人，1975年畢業於名校法政大學法律系。首次踏入政壇、1985年當選那霸市議員；1992年挑戰沖繩縣議會成功、在連任兩屆後，2000年轉換跑道，當選為第28屆那霸市長，開啟他治理那霸14年的時間。2014年辭職參選，再次成功升格為沖繩縣知事。本屬於自民黨的他，由於強烈反美軍基地的立場，在選上縣知事前退黨，對他而言、美軍駐紮沖繩，無疑是對這座美麗列島最大的障礙，也為此多次和首相安倍晉三（Shinzo Abe）鬧翻。

普天間空軍基地進駐多架美軍魚鷹機，也成為沖繩居民的安全與噪音夢靨。（圖/美國海軍陸戰隊）

對於翁長知事病逝，包含日本內閣、首相、美國國務院、駐日美軍等眾多單位，均第一時間向家屬表示慰問和遺憾；但在慰問之後、沖繩的居民能否減少美軍的負擔，或是不再需要擔心天空又掉下一架戰機或直升機的威脅，恐怕才是當前的沖繩最關心的議題，同時也考驗安倍政府的下一步決策。

(中時電子報)