富豪這樣玩！「水晶極地破冰級遊艇」首航 每人最低台幣40萬起跳

全新「水晶極地破冰級遊艇」2020年8月啟航，主攻頂級客群商機。（圖片提供／雲頂郵輪集團）

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「水晶極地破冰級遊艇」採用全套房設計，並配置私人管家服務。（圖片提供／雲頂郵輪集團）
船上水療與沙龍區透明玻璃設計，旅客可盡情享受日光浴。（圖片提供／雲頂郵輪集團）
船上6間餐廳提供多種類飲食，包括日本廚師松久信幸主理的「海馬日式料理」餐廳。（圖片提供／雲頂郵輪集團）

雲頂郵輪集團旗下水晶遊艇再推頂級系列「水晶極地破冰級遊艇/Crystal Endeavor」，2020年8月10日正式啟航，旅行地點遍佈日本、俄羅斯遠東地區、紐澳，最遠將前往南極洲探險，航程天數自12至22天不等，滿足喜愛嘗鮮金字塔頂端客群。

全新「水晶極地破冰級遊艇」總排水量達2萬噸，可同時容納200位乘客，為現今全球最大極地破冰級遊艇。首航提供12種行程選擇，旅客透過遠足、自行車、划艇、潛水、直升機及充氣船艇等，遊歷生態奇景探索自然之美，首航17天行程費用驚人，每人票價12749美元起，約合台幣40多萬元。

秉持高檔舒適宗旨，船上艙房採用全「套房」設計，搭配加大雙人床、步入式衣櫃、水療浴室等設施，每房附設私人管家服務，滿足旅客各式需求。公共空間部分，配置多種類水療、沙龍及娛樂活動場所。

旅途中美食有畫龍點睛之效，船方找來日籍名廚松久信幸打造海上「海馬日式料理」餐廳，滿足饕客味蕾。Crystal Society水晶薈會員即日起開放預訂Crystal Endeavor首航行程，非會員旅客可從8月22日起訂位，詳細消息將陸續公布。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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