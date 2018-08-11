鬼門剛開同條路車禍連奪2命 1人還噴飛到百姓公廟前

楊男酒駕自撞中央分隔島，機車倒在內側車道。（王文吉翻攝）

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楊男的機車倒在內側車道，被路過民眾發現報案。（王文吉翻攝）
楊男自撞分隔島，送醫急救仍不治，拖鞋掉在現場。（王文吉翻攝）
侯男騎車行經公墓的百姓公廟自撞，車身有明顯擦撞痕跡。（王文吉翻攝）
侯男在公墓的百姓公廟旁自撞身亡。（王文吉翻攝）
百姓公廟前水泥地有侯男血跡。（王文吉翻攝）

鬼門開第一天，台中市大雅區民生路清晨連傳2起自撞車禍，造成2名男騎士死亡，其中1人倒在公墓旁的百姓公廟前。警方表示，2處事故地點的路況、照明都良好，鮮少出現自撞車禍，不過2名死者抽血換算酒測值都超標許多，研判是酒後騎車自撞。不過地方人士繪聲繪影說「這條路不太平安，這個月要普一下！」

警方表示，47歲楊男疑騎車自撞大雅區民生路3段中央分隔島，11日凌晨2時14分被熱心民眾發現，人、車倒在內側車道，經救護車送清泉醫院搶救，最後仍傷重不治。相隔30分鐘後，民眾又報案通報，40歲侯男倒臥在民生路4段巷弄公墓的百姓公廟，送醫後也宣告不治。

警方表示，楊男抽血檢驗，換算酒測值為1.33毫克，侯男酒測值為0.90毫克，2起車禍現場都沒有發現剎車痕跡，研判2人都是酒駕失控，撞上中央分隔島及路旁水泥護欄。附近居民表示，當地的路況、夜間照明還算不錯，很少發生自撞車禍。有人則聯想到鬼門開，繪聲繪影說「這條路不太平安，這個月要普一下！」

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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