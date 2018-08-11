逼應召女無套騎乘 渣男竟辯稱：是她上我不算強姦！

2018年08月11日 17:35 中時電子報 呂承哲

新北市一名謝姓男子今年春節期間，透過通訊軟體連繫應召站，約好在新莊一間摩鐵與小姐進行性交易，豈料，謝男不但不付錢，還拿出預藏的水果刀逼小姐乖乖就範，小姐淚流不止，謝男還是逼對方以「騎乘位」搖5分鐘讓自己高潮。謝男被逮捕到案時，還辯稱是小姐硬上，不算強姦。

該名25歲謝男，不但不先付9000元性交易費用，還亮刀恐嚇小姐，小姐淚流不止，卻只能乖乖就範，只能趁隙播打電話讓應召站業者聽到兩人對話。謝男持刀逼迫小姐脫光衣服，以騎乘式姿勢性交，謝男性交時還不帶套。這時，接到應召站求救電話的櫃台張姓人員到達門前，大喊「先生請趕快出來！不然我要報警了」，小姐不敢出聲，謝男說「妳5分鐘之後來敲門」，張員就真的在門前待了5分鐘。

謝男5分鐘後繳械，趕緊穿上衣物，並趁著張員再次敲門奪門而出，張員一臉不解，走進門後才發現在床上哭泣的小姐。警方循線逮捕謝男，謝男坦承犯行，表示自己當時只帶了500元，還說女人不愛好男人，所以交不到女友，家裡又貧困，才會出此下策，謝男還辯稱「對方沒講話，就直接騎上來，是她上我！這應該不算強姦」，還一口咬定小姐要害他被關。

據《東森新聞雲》報導，法院認為，謝男持刀恐嚇對方發生性行為，小姐也拒絕和解，依加重強制性交罪判處謝男7年6月徒刑，全案仍可上訴。

(中時電子報)