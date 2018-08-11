警上門強制採驗 通緝犯投奔友人栽了

2018年08月11日 17:37 中時 莊曜聰

台南學甲警方10日前往轄區找尋黃姓毒品人口要進行強制採驗，卻意外逮到日前因拒捕逃亡的蘇姓通緝犯，並在他身上起出改造手槍、彈藥及毒品。（莊曜聰翻攝）

警方表彰查緝有功員警。（莊曜聰翻攝）

台南一名30歲蘇姓男子因違反槍砲、毒品等多起案件遭到通緝，1月時在學甲一間汽車旅館被查到，脫逃時還摔斷腿，後來棄保潛逃，6月在歸仁又接應涉嫌槍砲案的黃男，還倒車企圖衝撞員警後逃逸，這段期間都躲在汽車旅館，日前要到將軍投靠友人，卻被上門找友人強制採驗的警方抓個正著，槓上開花，2人同時就逮，訊後依違反槍砲彈藥管制條例、毒品等罪嫌送辦。

學甲警方指出，老家在將軍苓和里的31歲黃姓男子與蘇男為友人關係，黃男在4月間返家時因與修路工人起爭執，憤而開槍示威，反被工人掄拳打成熊貓眼，還因此遭警方查出涉及槍砲、毒品，且須定期進行尿檢。

因黃男後續均未到案，且警方發現黃男在老家附近出沒，於是申請拘票要帶他回警局強制採驗，沒想到在現場發現蘇姓通緝犯的蹤影，偵查隊小隊長柯振孟等人因懷疑蘇嫌身上藏有武器，先不動聲色埋伏，再立刻呼叫警網支援，以優勢警力一擁而上，順利將2人制伏，並起出巴西金牛座PJ-915改造手槍、槍管、改造子彈11發及第二級毒品安非他命0.57公克，人贓俱獲。

蘇男在1月間就曾被學甲警方逮捕，當時還摔斷一條腿，但賊性不改，6月在歸仁又拒捕潛逃，2個多月來四處藏匿，並寄居摩鐵，盤纏用盡才回到將軍想投靠友人，沒想到還是被學甲警逮著，遭查獲時，他車上都是從汽車旅館搜刮來的用品，讓人搖頭。

學甲警分局長陳建民表示，兩嫌在警訊時對槍支、毒品來源避重就輕，後續將由專案小組查緝溯源，南市警察局副局長李政曉也到警局慰勉有功員警。

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(中時 )