賴清德南下高雄為陳其邁輔選 宣布啟動橋頭科學園區

2018年08月11日 17:56 中時 林雅惠

行政院長賴清德推薦陳其邁，指陳當選市長能夠無縫接軌讓高雄進步。(林雅惠攝)

民進黨高雄市長參選人陳其邁11日在岡山海中鮮宴會館舉辦「橋頭科學園區到位，高雄招商引資加倍」造勢活動，現場聚集2000多人高喊陳其邁當選，行政院長賴清德也南下為陳其邁站台輔選，同時宣布啟動橋頭科學園區，推薦讓陳其邁為高雄努力，做一名經濟市長。

行政院長賴清德表示，高雄不僅是高雄人的高雄，更是台灣的高雄，未來要扮演推動台灣經濟的重要角色，他宣布陳其邁與高雄立委們爭取的橋頭科學園區正式推動，讓台南捷運延伸至高雄，讓南高合作，商機加倍。

賴清德極力推薦陳其邁，強調陳其邁擔任過行政院政務委員及發言人、總統府副秘書長與高雄市代理市長，行政經歷豐富，他若當選市長就能馬上進入狀況，能夠無縫接軌延續執政，讓高雄進步。

賴清德說，行政院已核定40億興建海洋科技園區，及編列20億建設體感園區，未來可結合台南科學園區讓產業科技化、城市智慧化，期許未來台南和高雄攜手，一起為台灣經濟打拼。

陳其邁感性的說，高雄是他的家，是他一生用生命守護的地方，他要讓家鄉進步，要讓經濟繁榮，打造一個移居城市，「其邁準備好了」。

陳其邁說，高雄在謝長廷、陳菊歷任市長所奠定的穩固基礎下，逐漸轉型成宜居城市，他強調未來橋頭科學園區，將能串聯台南，成為全世界最有價值的半導體聚落，岡山擁有著名的螺絲聚落，出口全球排名第三，他一定會打造螺絲扣件的品牌價值，並且結合航太材料產業，成為航太材料聚落，未來，茄萣的綠能產業園區，也要跟台南的綠能產業園區結合，成為全台灣產值最高的綠能產業園區。

高雄市代理市長許立明、立委邱志偉等人、市議員高閔琳、陳政聞等人出席現場陪同站台為陳其邁加油，賴清德與陳其邁兩人將「橋頭科學園區到位，高雄招商引資加倍」貼上拼圖，宣示拚經濟的藍圖，最後和現場民眾齊聲高呼:「陳其邁當選」。

(中時 )