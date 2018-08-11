賴清德南下高雄為陳其邁輔選 宣布啟動橋頭科學園區

行政院長賴清德舉起陳其邁手，和現場民眾齊聲高呼：「陳其邁當選」。 (林雅惠攝)

友善列印
中時
行政院長賴清德推薦陳其邁，指陳當選市長能夠無縫接軌讓高雄進步。(林雅惠攝)

民進黨高雄市長參選人陳其邁11日在岡山海中鮮宴會館舉辦「橋頭科學園區到位，高雄招商引資加倍」造勢活動，現場聚集2000多人高喊陳其邁當選，行政院長賴清德也南下為陳其邁站台輔選，同時宣布啟動橋頭科學園區，推薦讓陳其邁為高雄努力，做一名經濟市長。

行政院長賴清德表示，高雄不僅是高雄人的高雄，更是台灣的高雄，未來要扮演推動台灣經濟的重要角色，他宣布陳其邁與高雄立委們爭取的橋頭科學園區正式推動，讓台南捷運延伸至高雄，讓南高合作，商機加倍。

賴清德極力推薦陳其邁，強調陳其邁擔任過行政院政務委員及發言人、總統府副秘書長與高雄市代理市長，行政經歷豐富，他若當選市長就能馬上進入狀況，能夠無縫接軌延續執政，讓高雄進步。

賴清德說，行政院已核定40億興建海洋科技園區，及編列20億建設體感園區，未來可結合台南科學園區讓產業科技化、城市智慧化，期許未來台南和高雄攜手，一起為台灣經濟打拼。

陳其邁感性的說，高雄是他的家，是他一生用生命守護的地方，他要讓家鄉進步，要讓經濟繁榮，打造一個移居城市，「其邁準備好了」。

陳其邁說，高雄在謝長廷、陳菊歷任市長所奠定的穩固基礎下，逐漸轉型成宜居城市，他強調未來橋頭科學園區，將能串聯台南，成為全世界最有價值的半導體聚落，岡山擁有著名的螺絲聚落，出口全球排名第三，他一定會打造螺絲扣件的品牌價值，並且結合航太材料產業，成為航太材料聚落，未來，茄萣的綠能產業園區，也要跟台南的綠能產業園區結合，成為全台灣產值最高的綠能產業園區。

高雄市代理市長許立明、立委邱志偉等人、市議員高閔琳、陳政聞等人出席現場陪同站台為陳其邁加油，賴清德與陳其邁兩人將「橋頭科學園區到位，高雄招商引資加倍」貼上拼圖，宣示拚經濟的藍圖，最後和現場民眾齊聲高呼:「陳其邁當選」。

(中時 )

100輛嗆聲公車上路 韓國瑜：從市… 總統明展開同慶之旅 台旅法通…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。