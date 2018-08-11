總統明展開同慶之旅 台旅法通過首次出訪過境美國 備受關注

2018年08月11日 17:57 中時 曾薏蘋

蔡英文明天展開「同慶之旅」，訪問我友邦巴拉圭及貝里斯，去程將過境美國洛杉磯，回程過境休士頓，這是美國《台灣旅行法》通過後首次出訪，是否會與更高層級官員會面，備受關注。

此外，總統府秘書長陳菊上任後，首度與蔡總統出訪，將會停留在美西五個城市，規畫與州級政要會面， 不過不會與蔡總統一起前往巴拉圭及貝里斯。

由於正逢年底選舉，總統府秘書長陪同總統出國，卻又安排其他行程，和過去出訪慣例不同，民進黨人士表示，陳菊和蔡總統是分進合擊，出國拚外交。

「同慶之旅」是蔡英文上任以來第5度出訪，也是美國《台灣旅行法》通過後，首次出訪，陳菊雖會與僑界互動，但「不會有選舉行程」。

總統這次行程從8月12日到20日共計9天8夜。重點是出席巴拉圭新任總統阿布鐸的就職典禮，所以主軸為「同慶之旅」，取普天同慶之意，共同慶賀阿布鐸就職。

14到16日停留巴拉圭，就職典禮，並將會晤現任總統卡提斯（Horacio Cartes）和阿布鐸，安排2場共3小時的友邦元首或特使雙邊會談。

此外，蔡總統將出席台巴工業技術大學預定地揭牌儀式，照往例也會參加僑宴以及參訪技術團。

8月16日到8月18日，總統將前往加勒比海友邦貝里斯；將會晤貝里斯總督楊可為（Colville Young）和總理巴洛（Oliver Barrow），並接受贈勳和參加國宴；蔡總統還將赴貝里斯國會演講，參訪技職學校、主持獎學金頒發典禮、參訪文化景點、技術團、參加僑宴等；並與當地以台灣為名的「台灣街」街牌及「台灣街1號」合影留念。

18日一早則將與駐貝里斯技術團早餐敘後，就驅車前往機場，過境休士頓留宿一晚後，於台灣時間20日晚間23時30分返抵國門，結束這次「同慶之旅」。

至於陳菊，這次是要代表總統走訪洛杉磯、舊金山、鹽湖城、鳳凰城和休士頓等城市，向海外鄉親說明國家改革成果，感謝鄉親的支持。

(中時 )